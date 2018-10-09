Руководство санкт-петербургского Зенита намерено расторгнуть действующий контракт с нападающим Александром Кокориным после того, как тот стал фигурантом начавшегося дела о нападении и избиении нескольких людей.

Руководство санкт-петербургского "Зенита" намерено расторгнуть действующий контракт с нападающим Александром Кокориным после того, как тот стал фигурантом начавшегося дела о нападении и избиении нескольких людей. Об этом сообщает Спорт24.Ru.Напомним, ранее стало известно о том, что Кокорин в паре с другим футболистом Павлом Мамаевым из "Краснодара" и другими соучастниками напали на посетителя кафе, который оказался чиновником Минпромторга. Кроме того, накануне данного нападения футболисты со своей компанией также избили водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой.Накануне оба футболиста сыграли против друг друга в рамках чемпионата России по футболу. "Зенит" на своем домашнем стадионе обыграл "Краснодар" со счетом 2:1. Единственный гол в составе "Краснодара" с пенальти забил как раз Мамаев. Кокорин завершил матч без результативных действий.