Футбольный клуб Зенит выступил с заявлением относительно ситуации вокруг своего нападающего Александра Кокорина, который устроил дебош в Москве вместе с хавбеком Краснодара Павлом Мамаевым. В клубе расстроены поведением форварда.

Футбольный клуб "Зенит" выступил с заявлением относительно ситуации вокруг своего нападающего Александра Кокорина, который устроил дебош в Москве вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. В клубе расстроены поведением форварда."Произошедшее в Москве с участием Александра Кокорина вызывает у в клубе резкое неприятие и возмущение, — говорится в официальном заявлении "сине-бело-голубых". – Мы ждем правовой оценки соответствующих органов. С человеческой и эмоциональной точки зрения это происшествие вызывает только стыд"."На данный момент мы не считаем необходимым говорить о наказании клубом футболиста. Оно последует, но сейчас руководство и болельщики "Зенита" не чувствуют ничего, кроме разочарования из-за отвратительного поведения одного из самых талантливых футболистов страны".Напомним, что Кокорин и Мамаев в сопровождении компании напали и избили водителя известной телеведущей, который позже был госпитализирован. Позже футболисты избили посетителя кафе, которым оказался чиновник Минпромторга. В обоих случаях спортсмены накидывались на людей из-за замечаний с их стороны о слишком вызывающем поведении.