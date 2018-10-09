42-летняя жена сирийского президента Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии. Асма Асад начала бороться с раком молочной железы в августе. Врачи отмечают, что шансы на выздоровление у женщины велик.

42-летняя жена сирийского президента Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии. Асма Асад начала бороться с раком молочной железы в августе. Врачи отмечают, что шансы на выздоровление у женщины велики, сообщает Jerusalem Post.На опубликованных ниже кадрах жена Асада запечатлена в платке, который повязан вокруг головы.View this post on Instagramحكايتك حكاية ثبات وعزيمة، إيمان وتسليم ستنتصرين