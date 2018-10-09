Гражданская супруга оскандалившегося футболиста
Дарья Валитова находится вместе с годовалым наследником под присмотром медиков.
Об этом сообщил отец девушки, бизнесмен Руслан Валитов.
Гражданская супруга оскандалившегося футболиста
Дарья Валитова находится вместе с годовалым наследником под присмотром медиков.
Об этом сообщил отец девушки, бизнесмен Руслан Валитов.
Мужчина рассказал, что у
его внука еще 5 октября поднялась температура под 40. Затем дочь с малышом
обратились к врачам.
О дебоше в московском
кафе и избиениях Александром Кокориным и его коллегой Павлом Мамаевым очевидцев
происходящего Валитов узнал из новостей. Мужчина признался, что для него это
стало настоящим шоком.
"В моем представлении Александр – совершенно непьющий человек. А
тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки", – цитирует отца избранницы
Кокорина "Московский комсомолец". Теперь Руслан Валитов опасается, что поведение
футболиста могут плачевно сказаться на самочувствии его дочери и внука. Отец Дарьи заявил, что она будет сильно переживать из-за видео с
драками, в которых фигурируют девушки, сопровождавшие игроков "Зенита" и
"Краснодара".
По словам предпринимателя, с Александром он не виделся восемь месяцев.
Ведь Кокорин живет в Санкт-Петербурге, а Валитов в Москве. Вместе с тем он
признался, что в течение шести лет, что предприниматель знаком с нападающим
"Зенита", он производил на него только хорошее впечатление. Бизнесмен отметил, что спортсмен при нем даже спиртного не употреблял. В свою
очередь Дарья сложившуюся
ситуацию пока не комментирует.
Напомним, скандал
разгорелся 8 октября в Москве. Компания, в составе которой были Кокорин и
Мамаев, напала у отеля "Пекин" на водителя ведущей Первого канал. Затем
футболисты устроили драку в кофейне, в результате которой пострадали чиновник
Минпромторга Денис Пак и глава "НАМИ" Сергей Гайсин. Кроме того, стало известно
и то, что накануне, во время поездки из Питера в Москву Кокорин и Мамаев
устроили пьяный дебош в поезде.