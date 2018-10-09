Гражданская супруга оскандалившегося футболиста Дарья Валитова находится вместе с годовалым наследником под присмотром медиков. Об этом сообщил отец девушки, бизнесмен Руслан Валитов.

Гражданская супруга оскандалившегося футболистаДарья Валитова находится вместе с годовалым наследником под присмотром медиков.Об этом сообщил отец девушки, бизнесмен Руслан Валитов.Мужчина рассказал, что уего внука еще 5 октября поднялась температура под 40. Затем дочь с малышомобратились к врачам.О дебоше в московскомкафе и избиениях Александром Кокориным и его коллегой Павлом Мамаевым очевидцевпроисходящего Валитов узнал из новостей. Мужчина признался, что для него этостало настоящим шоком."В моем представлении Александр – совершенно непьющий человек. Атут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки", – цитирует отца избранницыКокорина "Московский комсомолец". Теперь Руслан Валитов опасается, что поведениефутболиста могут плачевно сказаться на самочувствии его дочери и внука. Отец Дарьи заявил, что она будет сильно переживать из-за видео сдраками, в которых фигурируют девушки, сопровождавшие игроков "Зенита" и"Краснодара".По словам предпринимателя, с Александром он не виделся восемь месяцев.Ведь Кокорин живет в Санкт-Петербурге, а Валитов в Москве. Вместе с тем онпризнался, что в течение шести лет, что предприниматель знаком с нападающим"Зенита", он производил на него только хорошее впечатление. Бизнесмен отметил, что спортсмен при нем даже спиртного не употреблял. В своюочередь Дарья сложившуюсяситуацию пока не комментирует.Напомним, скандалразгорелся 8 октября в Москве. Компания, в составе которой были Кокорин иМамаев, напала у отеля "Пекин" на водителя ведущей Первого канал. Затемфутболисты устроили драку в кофейне, в результате которой пострадали чиновникМинпромторга Денис Пак и глава "НАМИ" Сергей Гайсин. Кроме того, стало известнои то, что накануне, во время поездки из Питера в Москву Кокорин и Мамаевустроили пьяный дебош в поезде.