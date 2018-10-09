Жена полузащитника Краснодара Павла Мамаева Алана нарушила молчания по поводу скандала, в который накануне попал футболист и его друг Александр Кокорин . Девушке пришлось отдуваться за супруга.

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана нарушила молчания по поводу скандала, в который накануне попал футболист и его друг Александр Кокорин . Девушке пришлось отдуваться за супруга.Алана Мамаева заявила, что ее мужи форвард "Зенита" Александр Кокорин во время инцидента были пьяные. Судя по всему, девушка считает, что это "уважительная причина" для подобного хулиганства.При этом Алана не поддержала поведение Павла. Дива сообщила, что ей стыдно за супруга. Более того, она извинилась за сложившуюся ситуацию, передает издание "Спорт-Экспресс".Ранее сообщалось, что игрок "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев устроили в кафе драку. Сотрудники заведения решили, что они пьяны и под кайфом, но парни заказали себе только кофе.При этом вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и всячески провоцировала замечания в свой адрес, передает Telegram-канал Mash. Персоналу урезонить спортсменов не удалось. Тогда это попытался сделать один из постоянных клиентов кафе, пришедший позавтракать.Футболистам замечание не понравилось, и они якобы избили мужчину, не выходя из зала. Сообщается, что Кокорин и Мамаев даже бросали в него стулья.