Ничего святого: нетрезвый водитель хотел замять дело, предложив инспектору ДПС золотую цепочку с иконой. Вместо решения вопроса подозреваемый получил уголовное дело по статье Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий" в отношении 41-летнего жителя Мурманска, попытавшегося подкупить инспектора ДПС.По данным следствия, автомобиль, за рулем которого находился подозреваемый, был остановлен сотрудниками полиции. Стражи порядка установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.В тот момент, когда один из правоохранителей занимался оформлением административного протокола, мужчина решил пустить в ход последний и, как ему показалось, весомый аргумент.Нетрезвый водитель предложил инспектору "замять дело", попытавшись вручить ему цепочку и икону-образок, сделанные из золота. Стоимость предметов, как впоследствии установили эксперты, составляла 27 тысяч рублей.Инспектор пресек попытку дачу взятки."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в ведомстве.