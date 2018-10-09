Теперь его проверяют на причастность к похожим поступлениям

Теперь его проверяют на причастность к похожим поступлениямЖителя Мурома подозревают в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В начале осени этого года в полицию пришёл представитель одного из местных учреждений города. Мужчина сообщил, что кто-то сумел украсть металлические лестничные ограждения, установленные на крыльце. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.Полицейские задержали подозреваемого 46-летнего безработного местного жителя. Следствие установило, что он почти внаглую демонтировал металлические конструкции и сдал их в пункт приема металлолома. Деньги злоумышленник успел потратить.Правоохранители проверяют причастность мужчину к совершению похожих преступлений.