Установлена причастность фигуранта к совершению серии преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Оренбургской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Обвиняемый был задержан в феврале текущего года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру в ходе проведения совместных оперативных мероприятий с коллегами из регионального УФСБ.В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты полимерные пакетики с наркотическими веществами синтетического происхождения. Пакетики с аналогичным содержимым также были изъяты из «тайников-закладок», организованных обвиняемым на территории областного центра. Общая масса изъятых запрещенных веществ превысила 20 граммов. Фигурант был арестован.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к 27 аналогичным преступлениям, совершенным на территории Владимирской области.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.