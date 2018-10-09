Руководство мюнхенской Баварии намерено произвести перестановки на тренерском мостике и отправить в отставку нынешнего наставника команды Нико Ковача. Президент клуба Ули Хенесс выступает против увольнения хорватского тренера, однако другие руководители уже начали поиски нового специалиста.

Руководство мюнхенской "Баварии" намерено произвести перестановки на тренерском мостике и отправить в отставку нынешнего наставника команды Нико Ковача. Президент клуба Ули Хенесс выступает против увольнения хорватского тренера, однако другие руководители уже начали поиски нового специалиста.Известно, что боссы мюнхенцев определились с кругом потенциальных претендентов на пост наставника. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Bild, в шорт-лист входит три французских специалиста – Зинедин Зидан, Арсен Венгер и Лоран Блан. Все три тренера на данный момент находятся без работы.Напомним, что после семи туров в чемпионате Германии "Бавария" под руководством Ковача занимает шестую строчку, имея в своем активе 13 очков. От лидирующей дортмундской "Боруссии" мюнхенцы отстают на четыре балла.