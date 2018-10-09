Аида Грифаль рассказала, что страдает редким генетическим заболеванием. Именно этим обусловлена нестандартная внешность звезды шоу “Битва экстрасенсов”.

Аида Грифаль рассказала, что страдает редким генетическим заболеванием. Именно этим обусловлена нестандартная внешность звезды шоу “Битва экстрасенсов”.С момента появления Аиды на экранах в Сети не умолкают споры – многие уверены, что в прошлом Грифаль была мужчиной. Зрители отметили высокий рост женщины, широкие плечи, крупные черты лица. Поклонники программы “Битва экстрасенсов” всерьез выдвинули теорию, мол, Грифаль перенесла операцию по смене пола.Однако журналистам удалось выяснить, что ведунья страдает от редкого генетического заболевания – синдрома Марфана. Люди с этим недугом отличаются высоким ростом и худощавым телосложением, имеют непропорционально длинные и тонкие пальцы на руках и ногах, длинное лицо и проблемы с зубным прикусом. Часто они лечатся от сколиоза и плоскостопия.Без наблюдения медиков продолжительность жизни людей с синдромом составляет 30-40 лет. Обычно смерть наступает из-за расслаивающейся аневризмы аорты или застойной сердечной недостаточности.Аида отмечает, что несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, ведет полноценную жизнь. "Но я не ощущаю себя ущербной и веду полноценный образ жизни", – заявила звезда “Битвы экстрасенсов”.Примечательно, что многие лица с синдромом Марфана умственно одарены. Этот недуг диагностировали у Никколо Паганини, Авраама Линкольна, Корнея Чуковского.Грифаль вспоминает, что с раннего детства обладала необъяснимыми мистическими способностями. "Мне кажется, они у меня с рождения, но я это осознала, когда стала постарше. Мои видения меня настораживали, ведь их надо было осмыслить. В них часто появлялись люди, которым суждено было умереть или что-то плохое могло с ними случиться. В более зрелом возрасте, когда я научились складывать пазлы своих видений, я смогла говорить людям о прошлом, настоящем и будущем. Методы моей работы – это видение и ощущение. Я умею снимать сглаз и порчу. Я не использую свои способности, чтобы кому-то специально навредить, но как жизнь показала, когда мне пытаются навредить, это для обидчика заканчивается плохо", – цитирует звезду .Отметим, что в последнем выпуске шоу Аида смогла обойти соперников и стать лучшей за неделю. Она раскрыла настоящих хозяев квартиры, в которой присутствовали духи. Напомним, что в начале осени стартовал 19 сезон программы .