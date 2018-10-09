С очередным примером человеческой жестокости и отказу принятия других людей пришлось столкнуться участнице британской версии музыкального телешоу The X Factor Скарлетт Ли. Девушке, ставшей настоящей звездой программы, поступают угрозы.
С очередным примером человеческой жестокости и отказу принятия других людей пришлось столкнуться участнице британской версии музыкального телешоу The X Factor Скарлетт Ли. Девушке, ставшей настоящей звездой программы, поступают угрозы.
Участница британской версии музыкального телешоу The
X Factor Скарлетт Ли призналась, что регулярно получает угрозы от
интернет-недоброжелателей. Причиной такой ненависти стал лишний вес девушки. Об
этом певица рассказала британскому таблоиду The Sun.
"Мне
угрожают смертью и говорят, что моя мама вообще не должна была давать мне жизнь", – говорит 20-летняя
исполнительница. В то же время она вспоминает популярных артисток, которые
имеют пышные формы: "Мэрайя
Кэри и Бейонсе тоже не были худыми и посмотрите, какие они успешные".
Творческий путь Скарлетт Ли был трудным с самого
начала. Она не раз получала негативные комментарии во время работы. Певица
отметила, что отвлечься от неприятных мыслей и сосредоточиться на успешном
выступлении ей помогает ее наставник Саймон Коуэлл. "У него золотое сердце", – говорит девушка.