С очередным примером человеческой жестокости и отказу принятия других людей пришлось столкнуться участнице британской версии музыкального телешоу The X Factor Скарлетт Ли. Девушке, ставшей настоящей звездой программы, поступают угрозы.

С очередным примером человеческой жестокости и отказу принятия других людей пришлось столкнуться участнице британской версии музыкального телешоу The X Factor Скарлетт Ли. Девушке, ставшей настоящей звездой программы, поступают угрозы.Участница британской версии музыкального телешоу TheX Factor Скарлетт Ли призналась, что регулярно получает угрозы отинтернет-недоброжелателей. Причиной такой ненависти стал лишний вес девушки. Обэтом певица рассказала британскому таблоиду The Sun."Мнеугрожают смертью и говорят, что моя мама вообще не должна была давать мне жизнь", – говорит 20-летняяисполнительница. В то же время она вспоминает популярных артисток, которыеимеют пышные формы: "МэрайяКэри и Бейонсе тоже не были худыми и посмотрите, какие они успешные".Творческий путь Скарлетт Ли был трудным с самогоначала. Она не раз получала негативные комментарии во время работы. Певицаотметила, что отвлечься от неприятных мыслей и сосредоточиться на успешномвыступлении ей помогает ее наставник Саймон Коуэлл. "У него золотое сердце", – говорит девушка.