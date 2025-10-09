Осенью Ставрополье станет центральной площадкой для обсуждения вопросов местного самоуправления в России.

Осенью Ставрополье станет центральной площадкой для обсуждения вопросов местного самоуправления в России. С 16 по 17 октября здесь пройдет региональный день Всероссийского муниципального форума Малая Родина — сила России.В мероприятии примут участие главы муниципалитетов из всех регионов страны. Ожидается больше тысячи человек.Мы накопили опыт, которым готовы поделиться. Основная тема регионального дня — взаимодействие государства и бизнеса. Мы намерены представить гостям лучшие практики муниципального управления в этой области и перенять новые подходы, — написал глава региона Владимир Владимиров.По словам губернатора, Ставрополье одним из первых в России начало создавать современную систему местного самоуправления — наиболее близкого к населению уровня власти. Форум организует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.