Злоумышленник в течение нескольких лет присваивал себе часть товара и сбывал похищенное на территории этого же склада...

Оперативники отдела полиции «Жулебинский» задержали 32-летнего москвича по подозрению в краже продуктов питания на сумму свыше полутора миллионов рублей.В полицию обратился представитель одной из компаний с заявлением о краже товара. Мужчина пояснил, что со склада компании, расположенного на 8-м км МКАД, похищены несколько сотен коробок с шоколадной продукцией и специями, общей стоимостью более полутора миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино по месту жительства, в квартире одного из домов на Суздальской улице, задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель столицы – бывший работник склада, который занимался разгрузкой товара. Установлено, что злоумышленник в течение нескольких лет присваивал себе часть товара и сбывал похищенное на территории этого же склада.Следственным отделением территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18