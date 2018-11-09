«Ростелеком» представил новую версию пакетного предложения «Быть в плюсе» для малого и среднего бизнеса: теперь при подключении интернета клиенты дополнительно получают роутер, возможность бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов «СМС Реклама»1, «ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса» и «Видеонаблюдение».

Ростелеком представил новую версию пакетного предложения Быть в плюсе для малого и среднего бизнеса: теперь при подключении интернета клиенты дополнительно получают роутер, возможность бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов СМС Реклама1, ТВ для бизнеса, Wi-Fi для бизнеса и Видеонаблюдение.За год, прошедший с момента запуска, решение Быть в плюсе от Ростелекома выбрали более 60 тысяч предпринимателей по всей России. Представители малого и среднего бизнеса оценили возможность подключения цифровых и традиционных услуг цифрового провайдера в одном пакете с оплатой одним счётом.Перед обновлением пакетов компания провела интерактивное исследование, которое было дополнено детальным анализом всей клиентской базы на основе больших данных (Big Data). Результаты показали повышенный интерес клиентов Ростелекома к услугам высокоскоростного доступа в интернет, мобильной связи и мобильному интернету. Эти направления демонстрируют устойчивый рост во всех отраслях и сегментах, при этом нормой для российского микро-бизнеса становится возможность предоставления доступа в интернет через Wi-Fi посетителям офисов, баров, отелей и других сервисных предприятий.Предлагая обновленный пакет услуг Быть в плюсе, Ростелеком обеспечивает все основные потребности среднего, малого и микро-бизнеса. С помощью цифровых услуг Ростелекома сервисные предприятия могут повысить лояльность клиентов, увеличить средний чек и количество повторных продаж. При этом компаниям не нужно тратить средства на развитие собственной ИТ-инфраструктуры, а сэкономленные средства можно направить на развитие бизнеса, — прокомментировал обновления Игорь Шевченко, руководитель по развитию среднего и малого бизнеса.Предприниматели могут настроить параметры пакета Быть в плюсе под ключ, учитывая текущие бизнес-задачи, локацию своего бизнеса и количество сотрудников. Участникам рынка малого и среднего бизнеса мы впервые даем возможность бесплатно воспользоваться мобильной связью и обновить роутер при подключении к высокоскоростному интернету. Помимо этого в любом из пакетов Быть в Плюсе предусмотрена скидка на цифровые услуги в 50%, — добавил Сергей Таболин, директор по маркетингу бизнес сегмента ПАО Ростелеком.Базовый пакет обновленного предложения Быть в плюсе состоит из услуги доступа в интернет по тарифам Скорость, роутера и мобильной связи. В зависимости от выбранного пакета клиент может подключить от одного до трех цифровых сервисов со скидкой 50% на абонентскую плату.С помощью обновленного решения Быть в плюсе компании малого и среднего бизнеса могут решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль — 12,7 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.