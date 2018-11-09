«Ростелеком» зафиксировал и успешно нейтрализовал DDoS-атаку мощностью 450 Гбит/с, направленную на телеком-оператора Dtel.RU. По данным системы глобального мониторинга Atlas компании Arbor Networks, в 2017 году доля атак подобной мощности составила менее 0,001%.

Ростелеком зафиксировал и успешно нейтрализовал DDoS-атаку мощностью 450 Гбит/с, направленную на телеком-оператора Dtel.RU. По данным системы глобального мониторинга Atlas компании Arbor Networks, в 2017 году доля атак подобной мощности составила менее 0,001%.В среднем атака мощностью более 30-50 Гбит/c уже является серьезным испытанием. При этом говорить о самостоятельной защите от подобных атак не приходится — это практически невозможно реализовать без потери легитимного трафика конечных пользователей защищаемого ресурса.По данным Arbor Networks, в 2017 году около 25% сервис-провайдеров подвергались DDoS-атакам интенсивностью свыше 100 Гбит/с, и только 7% компаний сообщали о DDoS-атаках мощностью более 200 Гбит/с.DDoS-атака на Dtel.RU длилась более 15 часов. По данным упомянутого отчета Arbor Networks, со столь продолжительными атаками в 2017 году сталкивался лишь 1% компаний. В 85% случаев атака длилась не более получаса.Мы очень серьезно подходим к вопросам информационной безопасности, внимательно следим за появлением новых киберугроз и всегда стараемся обеспечить защиту заблаговременно. Эта стратегия доказывала свою эффективность уже не раз, так произошло и в данном случае. Несмотря на то, что атака была действительно очень сильной, все интернет-сервисы функционировали в штатном режиме, и действия киберпреступников никак не затронули наших абонентов, – подчеркнул Сергей Мелешко, старший администратор сети компании Dtel.RU.Сервис Ростелеком по мониторингу трафика и защите от DDoS-атак базируется на технологических решениях компании Arbor Networks и российского разработчика систем информационной безопасности Гарда Технологии. Сервис способен отражать кибератаки мощностью до 5 Тбит/с на магистральной сети оператора и фильтровать трафик непосредственно на комплексе защиты до 160 Гбит/с. Ростелеком обеспечивает защиту от DDoS-атак 180 из 400 крупнейших российских компаний, семи из десяти крупнейших банков.Пока это самая серьезная DDoS-атака, с которой нам приходилось сталкиваться. Предыдущий рекорд – 227 Гбит/с. В рамках противодействия DDoS-атакам весь входящий трафик проходит несколько ступеней фильтрации – на границе сети и на специализированных комплексах очистки. Это позволяет нам свести к нулю эффект от действий злоумышленников и обеспечить доступность клиентских сервисов, – рассказал Алексей Сапунов, старший вице-президент ПАО Ростелеком по технической инфраструктуре.* * *Компания Dtel.RU основана в мае 2008 года. Она предоставляет телекоммуникационные услуги в городе Сочи: широкополосный доступ в интернет, услуги телефонии, цифрового телевидения и видеонаблюдения.В рамках корпоративной социальной политики Dtel.RU бесплатно подключает объекты социальной инфраструктуры: школы, дома культуры, отделения полиции, детские сады. Компания устанавливает IP-камеры наружного наблюдения на дорогах, пляжах, мусорных контейнерах и подъездах многоквартирных домов. Камеры подключены к собственной сети компании. Запись с камер хранится на центральном сервере Dtel.RU в течение 30 дней и бесплатно предоставляется силовым структурам и муниципальным службам города для выяснения деталей незаконного сброса мусора, оценки состояния мусорных площадок, поимки злоумышленников и грабителей, разбора спорных ДТП на дорогах. Камеры на детских площадках и на входе в школы позволяют родителям контролировать приход и уход детей в школу в режиме онлайн.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.