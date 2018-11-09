Фотография Натальи Водяновой без макияжа поразила пользователей соцсети. 36-летнюю супермодель приняли за девочку-подростка.

Фотография Натальи Водяновой без макияжа поразилапользователей соцсети. 36-летнюю супермодель приняли за девочку-подростка.Знаменитая модель сейчас в разъездах. На днях супермодельпобывала в Великобритании на съемках рекламного проекта. Завершив работу,Водянова, видимо, решила дать своей коже отдых от косметики.Днем ранее Наталья опубликовала фото с минимумом макияжа. Апозже, отправляясь в аэропорт, сфотографировалась у дверей своего отеля вовсебез косметики. Водянова позирует в коричневом пальто и с чемоданом, демонстрируясвою естественную красоту.Поклонники остались в восхищении от этого снимка. Всепризнали, что в таком виде Наталью можно принять за девочку-подростка. "Куколка","Какая красавица", "Наталья, вы такая милая", "Подросток.Вы прям ровесница своей дочери", – восторгаются подписчики.В британской столице Водянова появилась на вечере влондонской Национальной портретной галерее. Российская модель облачилась вчерный комбинезон с шифоновыми вставками и ботильоны на каблуке с вырезами. СверхуНаталья накинула пальто Burberry с меховой опушкой. Из украшений на ней были лишьдлинные серьги с бриллиантами и пара колец. Как отмечает Harper's Bazaar, Водянова сделаластавку на естественность и не прогадала: без нарочитой укладки и яркого мейкапамодель все равно привлекла всеобщее внимание.Наталья Водянова проживает во Франции со своим мужемАнтуантом Арно и пятью детьми. Ей приходится много путешествовать. Модельсовмещает карьеру и материнство, а также работу в созданном ею фонде помощидетям "Обнаженные сердца". Тем не менее, Наталья всегда выглядитнеотразимо.