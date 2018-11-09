Фотография Натальи Водяновой без макияжа поразила
пользователей соцсети. 36-летнюю супермодель приняли за девочку-подростка.
Фотография Натальи Водяновой без макияжа поразила
пользователей соцсети. 36-летнюю супермодель приняли за девочку-подростка.
Знаменитая модель сейчас в разъездах. На днях супермодель
побывала в Великобритании на съемках рекламного проекта. Завершив работу,
Водянова, видимо, решила дать своей коже отдых от косметики.
Днем ранее Наталья опубликовала фото с минимумом макияжа. А
позже, отправляясь в аэропорт, сфотографировалась у дверей своего отеля вовсе
без косметики. Водянова позирует в коричневом пальто и с чемоданом, демонстрируя
свою естественную красоту.
Поклонники остались в восхищении от этого снимка. Все
признали, что в таком виде Наталью можно принять за девочку-подростка. "Куколка",
"Какая красавица", "Наталья, вы такая милая", "Подросток.
Вы прям ровесница своей дочери", – восторгаются подписчики.
В британской столице Водянова появилась на вечере в
лондонской Национальной портретной галерее. Российская модель облачилась в
черный комбинезон с шифоновыми вставками и ботильоны на каблуке с вырезами. Сверху
Наталья накинула пальто Burberry с меховой опушкой. Из украшений на ней были лишь
длинные серьги с бриллиантами и пара колец. Как отмечает Harper's Bazaar, Водянова сделала
ставку на естественность и не прогадала: без нарочитой укладки и яркого мейкапа
модель все равно привлекла всеобщее внимание.
Наталья Водянова проживает во Франции со своим мужем
Антуантом Арно и пятью детьми. Ей приходится много путешествовать. Модель
совмещает карьеру и материнство, а также работу в созданном ею фонде помощи
детям "Обнаженные сердца". Тем не менее, Наталья всегда выглядит
неотразимо.