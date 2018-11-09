На платформе Change.org появилась соотвествующая петиция

На платформе Change.org появилась соотвествующая петицияНа платформе появилась петиция с требованием привлечь Светлану Орлову к уголовной ответственности. С этой просьбой к СледКому обратился владимирский активист Кирилл Николенко.Автор петиции считает, что вице-губернатор Дмитрий Хвостов, которого судят за многомиллионные взятки, не мог действовать без ведома экс-главы региона.Также Николенко выразил мнение, что за время нахождения на посту Орловой, в области сформировалась коррупционная система в строительной сфере.На момент написания статьи петицию подписали 46 человек.