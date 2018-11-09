Кормят область и страну. В Суздале в пятницу чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Передовикам и ветеранам отрасли вручили благодарности и грамоты от Министерства сельского хозяйства, администрации области и ЗакСобрания. Отметили также лучших по профессии. В списке награждённых около 100 человек. Какие районы признали лучшими по сельхозпоказателям и что предстоит сделать в новом году, узнала Маргарита Махрова.

Кормят область и страну. В Суздале в пятницу чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Передовикам и ветеранам отрасли вручили благодарности и грамоты от Министерства сельского хозяйства, администрации области и ЗакСобрания. Отметили также лучших по профессии. В списке награждённых около 100 человек. Какие районы признали лучшими по сельхозпоказателям и что предстоит сделать в новом году, узнала Маргарита Махрова.(г. Суздаль)Собрали хороший урожай, заготовили на зиму достаточно корма для животных. С такими итогами регион завершает этот год. Лучшими районами по сельхозпоказателям признали Суздальский, Муромский и Судогодский. За добросовестный труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности награждают в Суздале. Надежда Кулёва - экономист, работает в СПК в Юрьев-Польском районе. В этом году она - одна из лучших по профессии в регионе.Надежда Кулёва, экономист колхоза (Юрьев-Польский район): "Сельское хозяйство - само по себе сложный процесс, это сезонное производство, не всегда есть экономическая выгода, чтобы что-то приобрести и сделать, в то же время, это интересный труд. Вы знаете, я уже 34 года в этой профессии, начинала с азов, были очень хорошие учителя".А фермер Владимир Кочетков получил благодарность Министерства сельского хозяйства. Более 13 лет он занимается разведением животных, рыбы и птицы.Владимир Кочетков, член фермерского хозяйства (Киржачский район): "Самая сложная проблема - реализация, сбыт; если новое руководство области уделит нам достойное внимание и поможет со сбытом продукции, то мы это сможем наращивать не в один раз".То, что сельское хозяйство нуждается в поддержке и развитии, в своём выступлении подчеркнул и губернатор области Владимир Сипягин. В числе приоритетных направлений - улучшение инфраструктуры на селе, увеличение мясного животноводства и активная разработка ранее не использованной земли.Владимир Сипягин, губернатор области: "Сейчас областная администрация ударными темпами, и я к этому буду подключаться, создаёт механизированный отряд по вводу в оборот неиспользуемых земель. Это наша общая задача. Также будем в целом модернизировать отрасль. По программе областного лизинга, за 10 месяцев 2018 года приобретено 93 единицы техники и оборудования на общую сумму 387 миллионов рублей. Будем здесь так же идти ударными темпами".К слову, как отметил губернатор, в 2019 году увеличат финансирование по государственной программе на развитие сельского хозяйства. Если в 2018 году было 580 миллионов рублей, то в следующем будет почти 800.Александр Трутнев, вице-губернатор по сельскому хозяйству: "Хотелось бы особо отметить развитие таких направлений, как племенное животноводство, молочное скотоводство. Неплохо в последние годы и в этом году мы развиваемся, в том числе в таких направлениях, как переработка мяса и молока, как производство кондитерских и хлебобулочных изделий. Это всё ваш труд, без этого ничего бы не было".В числе главных задач на ближайшее будущее - увеличение экспорта продукции в соседние регионы и за рубеж.Сергей Мамеев, главный федеральный инспектор области: "Сегодня Президент нам ставит новую задачу, ещё более ответственную - это за 4 года мы с вами должны поставлять на мировые рынки больше, чем завозить".За хорошую работу и вклад в развитие сельского хозяйства наградили около 100 работников, руководителей предприятий, фермерских хозяйств региона. Их отметили медалями, дипломами и благодарностями, в том числе от аппарата Президента, ЗакСобрания и администрации области.