Певица Елена Темникова нарушила молчание, чтобы опровергнуть слухи о своей зависимости. Артистка признала, что у нее аутоиммунное заболевание, с которым она всеми силами борется.

Певица Елена Темникова нарушила молчание, чтобы опровергнутьслухи о своей зависимости. Артистка признала, что у нее аутоиммунноезаболевание, с которым она всеми силами борется.Поклонники Елены Темниковой в последнее время обсуждаютизменения, произошедшие с внешностью певицы. Они уверены, что у артисткисерьезные проблемы с кожей, которые она пытается скрыть с помощью косметики.Особенно ревностные "доброжелатели" развили этутему и начали распространять слухи о зависимости Елены – мол, этимизлоупотреблениями и вызваны проблемы с кожей. Тут уже Темникова не выдержала ижестко ответила злопыхателям."Без обид, далее вами уже будет заниматься моя командаадвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету. Мыживем в правовом государстве – глупо прикрываться сноской "опубликованопользователем сайта", – написала Елена в Instagram.Поклонникам же певица решила рассказать о своих проблемах.Елена призналась, что у нее аутоиммунное заболевание, а проблемы с кожей -побочный эффект этого недуга."И это самая легкая побочка. Ее можно пережить ипобороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно —есть все в Сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные сомной. Со мной профессора и врачи в Москве и Швейцарии", – рассказалаТемникова.В то же время, сильно переживать за Елену не стоит – онапообещала, что все будет хорошо. Темникова рассчитывает окончательно победитьболезнь к началу 2019 года. Что же касается слухов о зависимости – то этопросто смешно. Певица напоминает, что она молодая мать и всегда была сторонникомздорового образа жизни и противником алкоголя. А психотропных веществ она вжизни не употребляла – и это может подтвердить любая лаборатория на планете.