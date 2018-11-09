Певица Елена Темникова нарушила молчание, чтобы опровергнуть
слухи о своей зависимости. Артистка признала, что у нее аутоиммунное
заболевание, с которым она всеми силами борется.
Певица Елена Темникова нарушила молчание, чтобы опровергнуть
слухи о своей зависимости. Артистка признала, что у нее аутоиммунное
заболевание, с которым она всеми силами борется.
Поклонники Елены Темниковой в последнее время обсуждают
изменения, произошедшие с внешностью певицы. Они уверены, что у артистки
серьезные проблемы с кожей, которые она пытается скрыть с помощью косметики.
Особенно ревностные "доброжелатели" развили эту
тему и начали распространять слухи о зависимости Елены – мол, этими
злоупотреблениями и вызваны проблемы с кожей. Тут уже Темникова не выдержала и
жестко ответила злопыхателям.
"Без обид, далее вами уже будет заниматься моя команда
адвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету. Мы
живем в правовом государстве – глупо прикрываться сноской "опубликовано
пользователем сайта", – написала Елена в Instagram.
Поклонникам же певица решила рассказать о своих проблемах.
Елена призналась, что у нее аутоиммунное заболевание, а проблемы с кожей -
побочный эффект этого недуга.
"И это самая легкая побочка. Ее можно пережить и
побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно —
есть все в Сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со
мной. Со мной профессора и врачи в Москве и Швейцарии", – рассказала
Темникова.
В то же время, сильно переживать за Елену не стоит – она
пообещала, что все будет хорошо. Темникова рассчитывает окончательно победить
болезнь к началу 2019 года. Что же касается слухов о зависимости – то это
просто смешно. Певица напоминает, что она молодая мать и всегда была сторонником
здорового образа жизни и противником алкоголя. А психотропных веществ она в
жизни не употребляла – и это может подтвердить любая лаборатория на планете.