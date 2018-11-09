Отношения, которые вышли за рамки. Юлия Бабаева стала жертвой собственного мужа. Правда, бывшего. По словам девушки, в течение 15 часов он избивал ее в квартире, не давая ни выйти, ни позвонить. Сейчас дело бывших супругов слушается в Ленинском суде Владимира. Какого наказания требует прокурор и адвокат. И что говорит сам подсудимый? Из зала суда репортаж Константина Миронова.

Отношения, которые вышли за рамки. Юлия Бабаева стала жертвой собственного мужа. Правда, бывшего. По словам девушки, в течение 15 часов он избивал ее в квартире, не давая ни выйти, ни позвонить. Сейчас дело бывших супругов слушается в Ленинском суде Владимира. Какого наказания требует прокурор и адвокат. И что говорит сам подсудимый? Из зала суда репортаж Константина Миронова.Когда Юлия принимала предложение руки и сердца от Магомеда, она и предположить не могла, что их история закончится так. Сегодня в зале суда женщина обвиняет бывшего мужа в применении психического и физического насилия. Второго апреля бывший супруг пришел к ней на съемную квартиру. А дальше началось страшное: в течение 15 часов Магомед, как рассказала Юлия, избивал ее, не давая ни уйти, ни позвонить.Юлия Бабаева, потерпевшая: "Даже на сегодняшний день я не могу понять, до моей головы не доходит, как можно совершить такие дерзкие, страшные преступления по отношению к человеку, с которым ты жил, который был твоей второй половиной, с которым ты ел с одного стола? Для меня – это непонятно! Если в отношении меня совершаются такие преступления, какие могут быть преступления к другим людям?"Сегодня Юлия настаивает, чтобы ее бывшего супруга посадили. Родственники Магомеда уже предлагали ей компенсацию, но от любой помощи девушка отказалась. На судебном заседании Магомеда Бабаева приехал поддержать отец. Подсудимый уверяет, что и сейчас они публично готовы принести свои извинения всей семьей.Магомед Бабаев: "Ну не было, чтобы мои родители не приезжали? К вам, Юлия Юрьевна".Юлия Бабаева: "Приезжали!"Магомед Бабаев: "Ну зачем же вы тогда…"Юлия Бабаева: "Но никто не извинялся, просто просили забрать заявление".Государственный обвинитель просит посадить Магомеда на 3 года и один месяц в колонию-поселение. Несмотря на то, что дело рассматривается в особом порядке, гособвинитель просил суд не учитывать раскаянье подсудимого, потому что сотрудничать со следствием Бабаев начал, только оказавшись в СИЗО.Ксения Новикова, гособвинитель: "То наказание, которое просила сторона государственного обвинения, обусловлено общественной опасностью совершенного преступления, а также оценивалось в совокупности сведений о личности, которые были исследованы в ходе судебного следствия".Сторона защиты просит отпустить подсудимого. Ведь он уже раскаялся, говорит адвокат. К тому же мужчине дали хорошие характеристики по месту жительства и работы. Еще один аргумент в защиту: Магомед уже 2 месяца содержался в СИЗО. А там один день по закону приравнен к двум дням в колонии-поселении. Адвокат уверена, 4 месяца за решеткой - достаточное наказание для ее подзащитного.Татьяна Абозина, адвокат: "Я прошу реальный срок лишения свободы. Хотя. Если говорить о месте нахождения самого Бабаева, то реальнее, чем СИЗО, для него срока не бывает. И на сегодняшний день даже государство обратило внимание на то, что должна заработать статья 72 УК, которая должна пересчитывать время, проведённое в СИЗО, когда решается ему срок".В последнем слове подсудимый еще раз раскаивается. Магомед Бабаев уверяет, даже телефон бывшей жены он разбил не для того, чтобы скрыть переписки с угрозами, которые, по словам Юлии, там были, а чтобы посторонние люди не увидели их счастливых совместных фотографий. Все, о чем он сегодня просит - это прощение.Магомед Бабаев, подсудимый: "Я говорю, и то, что говорил – это всё искренне. И извинился я, и признался. Меня никто не заставлял признаваться, и никто не препятствовал моим границам, что я делал. Это было всё моё. Мои мысли, моё мнение".Сегодняшнее судебное заседание не поставило точку в деле бывших супругов. Приговор Магомеду Бабаеву зачитают в понедельник 12 ноября.