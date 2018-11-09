Единая Россия принимает решения совместно с регионами, а не внутри Садового кольца. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подтвердил взятый год назад курс на разворот в регионы.

"Единая Россия" принимает решения совместно срегионами, а не внутри Садового кольца. Секретарь генсовета партии АндрейТурчак подтвердил взятый год назад курс на разворот в регионы.Турчак выступил на XXXI конференции Санкт-Петербургского отделения"Единой России". По его словам, руководство партии обязательнопроанализирует полученные из регионов предложения и учтет их в итоговыхрешениях предстоящего XVIII съезда. От того, насколько люди чувствуютвзаимодействие с партией, зависит ее будущее, сказал политик.Основой оценки эффективности работы партийных отделений вмежвыборный период должны стать мнения граждан, журналистского и экспертногосообществ. Динамика оценок уже в течение одного года покажет эффективностьработы партийного отделения, уверен Турчак.Секретарь генсовета напомнил, что летом этого года былзапущен новый партийный проект – Центр поддержки гражданских инициатив.Ни одна политическая сила не обладает таким потенциаломполитического лоббизма и возможности поддержки общественных инициатив, как"Единая Россия".Необходимо самым внимательным образом продумать механизмтакой поддержки; добиться того, чтобы любой активный гражданин знал и был уверен,что самый короткий путь реализации своей социально-значимой инициативы – этообратиться за поддержкой к нам, сказал Турчак.Важными направлениями работы он назвал открытость и прозрачностьпартийных процедур и их цифровизацию. "Единая Россия должна стать первой цифровойпартией и это также важнейшее направление ее обновления", – заявил Турчак.К примеру, праймериз в рамках муниципальной кампании вПетербурге в 2019 году будут в обязательном порядке предусматривать возможностьдистанционного электронного голосования.XVIII съезд "Единой России" пройдет 7-8 декабря вМоскве. На нем будут обозначены приоритетные задачи партии на будущее, а также принятырешения по внесению изменений и дополнений в устав и состав центральных органов"ЕР".