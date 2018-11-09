Единая Россия принимает решения совместно с
регионами, а не внутри Садового кольца. Секретарь генсовета партии Андрей
Турчак подтвердил взятый год назад курс на разворот в регионы.
"Единая Россия" принимает решения совместно с
регионами, а не внутри Садового кольца. Секретарь генсовета партии Андрей
Турчак подтвердил взятый год назад курс на разворот в регионы.
Турчак выступил на XXXI конференции Санкт-Петербургского отделения
"Единой России". По его словам, руководство партии обязательно
проанализирует полученные из регионов предложения и учтет их в итоговых
решениях предстоящего XVIII съезда. От того, насколько люди чувствуют
взаимодействие с партией, зависит ее будущее, сказал политик.
Основой оценки эффективности работы партийных отделений в
межвыборный период должны стать мнения граждан, журналистского и экспертного
сообществ. Динамика оценок уже в течение одного года покажет эффективность
работы партийного отделения, уверен Турчак.
Секретарь генсовета напомнил, что летом этого года был
запущен новый партийный проект – Центр поддержки гражданских инициатив.
Ни одна политическая сила не обладает таким потенциалом
политического лоббизма и возможности поддержки общественных инициатив, как
"Единая Россия".
Необходимо самым внимательным образом продумать механизм
такой поддержки; добиться того, чтобы любой активный гражданин знал и был уверен,
что самый короткий путь реализации своей социально-значимой инициативы – это
обратиться за поддержкой к нам, сказал Турчак.
Важными направлениями работы он назвал открытость и прозрачность
партийных процедур и их цифровизацию. "Единая Россия должна стать первой цифровой
партией и это также важнейшее направление ее обновления", – заявил Турчак.
К примеру, праймериз в рамках муниципальной кампании в
Петербурге в 2019 году будут в обязательном порядке предусматривать возможность
дистанционного электронного голосования.
XVIII съезд "Единой России" пройдет 7-8 декабря в
Москве. На нем будут обозначены приоритетные задачи партии на будущее, а также приняты
решения по внесению изменений и дополнений в устав и состав центральных органов
"ЕР".