Продолжается регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В четверг, 8 ноября, прошли очередные матчи. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение итальянскому клубу Милан. Встреча завершилась со счетом 90:85 в пользу российской команды​​​.

Продолжается регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В четверг, 8 ноября, прошли очередные матчи. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение итальянскому клубу "Милан". Встреча завершилась со счетом 90:85 в пользу российской команды​​​.Самым результативным игроком в составе армейцев стал форвард Кори Хиггинс, набравший 23 очка. У проигравших 24 баллами отметился Владимир Мицов, Майк Джеймс сделал дабл-дабл (16 очков и 12 передач).ЦСКА одержал шестую победу подряд и в турнирной таблице делит лидерство с мадридским "Реалом" (тоже шесть побед в активе). Обе команды остаются единственными, идущими без поражений.