Турбьерн Ягланд, глава Совета Европы, считает, что ЕС предстоит столкнуться не только с Brexit, но и с Ruxit. Так политик назвал угрозу выхода России из организации.

Турбьерн Ягланд, глава Совета Европы, считает, что ЕС предстоит столкнуться не только с Brexit, но и с Ruxit. Так политик назвал угрозу выхода России из организации.Тимо Сойни, министр иностранных дел Финляндии, которая в течение двух лет будет председательствовать в Совете, пообещал решить проблему с членскими взносами Москвы. Он подчеркнул, что государство, входящее в организацию, должно платить взносы.С 1996 года Россия была одним из пяти основных плательщиков в Совет Европы. Размер ежегодного взноса в 2017 году составлял порядка 33 миллионов евро. Россия приостановила выплату взносов в июне 2017 года, напоминает РИА Новости. Это было сделано из-за неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи. Москва была лишена права голоса в ПАСЕ еще в 2014 году – из-за ситуации на Украине и в Крыму. Затем санкции ужесточились, и в 2016-2018 годах Москва не отправляла заявку на подтверждение полномочий российской делегации.В октябре 2018 года глава Совета Европы Ягланд заявил, что страна, не платящая взносы в течение двух лет, может быть исключена из организации. Россию могут исключить в июне 2019 года.Кризис в Совете Европы был одной из тем телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Турбьерна Ягланда. Глава российского МИД подчеркнул, что Россия хочет остаться в Совете и уйдет, только если другие страны из этой организации примут меры к ее исключению.