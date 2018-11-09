Президенту Владимиру Путину вручили в Казахстане два
интересных подарка – завязанный в узел гвоздь и кнут для лошадей. Все произошло
на туристической выставке в Петропавловске, куда главу России пригласил
Нурсултан Назарбаев.
Президенту Владимиру Путину вручили в Казахстане два
интересных подарка – завязанный в узел гвоздь и кнут для лошадей. Все произошло
на туристической выставке в Петропавловске, куда главу России пригласил
Нурсултан Назарбаев.
Президенты долго ходили по выставке и знакомились с
экспозицией. Сначала Путину и Назарбаеву показали видеоролики о планах развития
туристических объектов Казахстана и природные красоты республики.
На одном из стендов высоких гостей встречал рекордсмен книги
рекордов Гиннеса Сергей Цырульников. Не нарушая традиции дарить уважаемым людям
завязанные в узел гвозди, силач легким движением рук связал три гвоздя, как
будто это были веревки, и протянул их Владимиру Путину. "Горячий
металл", – сказал, принимая подарок, Путин.
У следующего стенда президентам показали традиционные
атрибуты казахских наездников, в том числе кнут-камчу, который, согласно
древним сказаниям, имеет дополнительную функцию – он может защитить от духов.
Назарбаев рассказал Путину, что этот кнут традиционно
использовался и на больших собраниях, сначала клали камчу, а потом говорили
речь. "Мы сейчас будем выступать, так что пригодится", – сказал в
ответ российский президент и взял подарок.
Президенты двух стран еще несколько минут походили по
выставке, обменялись друг с другом шутливыми репликами и сделали несколько
фотографий с участниками экспозиции. Затем Владимир Путин выступил на пленарной
сессии межрегионального форума России и Казахстана. Он назвал наши две страны самыми богатыми в мире в плане
наличия уникальных природных мест.