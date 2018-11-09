Президенту Владимиру Путину вручили в Казахстане два интересных подарка – завязанный в узел гвоздь и кнут для лошадей. Все произошло на туристической выставке в Петропавловске, куда главу России пригласил Нурсултан Назарбаев.

Президенту Владимиру Путину вручили в Казахстане дваинтересных подарка – завязанный в узел гвоздь и кнут для лошадей. Все произошлона туристической выставке в Петропавловске, куда главу России пригласилНурсултан Назарбаев.Президенты долго ходили по выставке и знакомились сэкспозицией. Сначала Путину и Назарбаеву показали видеоролики о планах развитиятуристических объектов Казахстана и природные красоты республики.На одном из стендов высоких гостей встречал рекордсмен книгирекордов Гиннеса Сергей Цырульников. Не нарушая традиции дарить уважаемым людямзавязанные в узел гвозди, силач легким движением рук связал три гвоздя, какбудто это были веревки, и протянул их Владимиру Путину. "Горячийметалл", – сказал, принимая подарок, Путин.У следующего стенда президентам показали традиционныеатрибуты казахских наездников, в том числе кнут-камчу, который, согласнодревним сказаниям, имеет дополнительную функцию – он может защитить от духов.Назарбаев рассказал Путину, что этот кнут традиционноиспользовался и на больших собраниях, сначала клали камчу, а потом говорилиречь. "Мы сейчас будем выступать, так что пригодится", – сказал вответ российский президент и взял подарок.Президенты двух стран еще несколько минут походили повыставке, обменялись друг с другом шутливыми репликами и сделали несколькофотографий с участниками экспозиции. Затем Владимир Путин выступил на пленарнойсессии межрегионального форума России и Казахстана. Он назвал наши две страны самыми богатыми в мире в планеналичия уникальных природных мест.