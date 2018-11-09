Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу своих подопечных над сборной Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла – первого этапа Евротура.

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу своих подопечных над сборной Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла – первого этапа Евротура.Встреча прошла в четверг, 8 ноября, в Хельсинки и завершилась победой российских хоккеистов со счетом 3:0."Все ребята здорово отработали, выполнили требования тренерского штаба, — сказал Воробьев, которого цитирует РИА Новости. — У всех звеньев свои роли выполнили, и все со своими заданиями справились сегодня".Следующий матч на турнире сборная России проведет 10 ноября. Соперником россиян станет команда Швеции.