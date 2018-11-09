Известная актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте покорила пользователей Сети своей фигурой и чувством стиля. Совместное фото с артисткой разместила телеведущая Елена Летучая на своей странице в Instagram.

Известная актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте покорила пользователей Сети своей фигурой и чувством стиля. Совместное фото с артисткой разместила телеведущая Елена Летучая на своей странице в Instagram.Бывшая ведущая программы "Ревизорро" встретилась с Дапкунайте во время премии журнала OK!. На фотографии женщины крепко обнимают друг друга. Для мероприятия Ингеборга выбрала блузку и юбку с узором. Легкий образ она дополнила черным поясом. Летучая надела черный приталенный жакет. В подписи к снимку Елена назвала литовскую актрису своим учителем и другом.Подписчики одарили звезд комплиментами: "Потрясная энергетика у обеих", "Шикарные, роскошные женщины в полном смысле этих слова", "Вы даже похожи", "Восхищаюсь вами! Красавицы!", "Ингеборга блистательна", "Обожаю вас обеих!".Ингеборга Дапкунайте действительно очень хорошо выглядит для своего возраста. Многие поклонники не перестают восхищаются ее стройностью и молодостью. Сегодня артистка невероятно востребована в мире театра и кино. Дапкунайте часто появляется на сцене Театра наций. В прошлом году она исполнила роль императрицы в фильме Алексея Учителя "Матильда", передает .Однако среди всех восторженных комментаторов нашелся подписчик, который вспомнил недавнюю выходку актрисы. "А почему Ингеборга не на столе? После снимка в библиотеке мнение о ней поменялось", – написал он.Ранее Дапкнунайте разместила фотографию, которая не на шутку рассердила многих ее поклонников. Актриса позирует на столе в читальном зале в Российской государственной библиотеке. "Развела пошлятину. Эта идея, на мой взгляд, совсем не уместна", – заявил один из недовольных пользователей.