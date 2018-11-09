Это коней на переправе не меняют, а вот министров, глав президентских администраций или генеральных прокуроров, самое время сменить на середине срока пребывания в Белом доме.

Это коней на переправе не меняют, а вот министров, глав президентских администраций или генеральных прокуроров, самое время сменить на середине срока пребывания в Белом доме.Эксперты в США и источники в администрации Трампа называют, по меньшей мере, десяток фамилий тех, кто вот-вот лишится своего поста.Список довольно примечательный, как и претензии к каждому из кандидатов на вылет.Символично, что первым "добровольцем" стал генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Он так и написал в своём добровольном прошении к президенту: "по вашей просьбе я подаю заявление об отставке".Волеизъявления Сешнса, Трамп ждал, кажется, целый год. Первая критика в адрес одного из бывших фаворитов прозвучала из уст главы Белого дома ещё в 2017 году, когда тот самоустранился от скандала с расследованием, так называемого, вмешательства России в выборы в США.Трамп тогда не сдержался, так и сказал, — "знал бы, что устранится от расследования, не назначил бы прокурором".Тем примечательнее отставка Сешнса. Первая, в первый день после того, как демократы выбили из-под президента одну из палат Конгресса.Трамп понимает, что демократы используют своё большинство в Палате представителей, чтобы вдохнуть новую жизнь в расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.Президент США с нетерпением ждёт, что "охота на ведьм", развязанная Мюллером полностью прекратиться. Способствовать этому должен новый генеральный прокурор – он же министр юстиции.Пока им стал бывший глава аппарата Сешнса — Мэтью Уитакер, ещё год назад удачно намекнувший, что расследование, касательно российского следа "зашло уж слишком далеко".Не желая попадаться в ту же ловушку Трамп пока назначил Уитакера исполняющим обязанности и сообщил, что примет окончательное решение по кандидатуре генпрокурора уже скоро.Так что, если Уитакер хочет надолго остаться в новом кресле он должен быстро и делом подкрепить свои слова о нежелательности дальнейшего преследования президента.Ровно 2 месяца назад сетуя в очередной раз на "отсутствие" у него генерального прокурора и обвиняя во всём "17 злых демократов", Трамп среди первоочередных проблем назвал ситуацию на границе.Возможно, поэтому эксперты в интервью изданию Poliico заявляют, что следующим увольнением станет отстранение министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Именно ей вменяется в вину незащищённость границ США.Трамп отправил на границу с Мексикой 30 тысяч вооружённых до зубов солдат с приказом открывать огонь по беженцам без особых церемоний. И таким образом довёл градус приграничного напряжения до такой отметки, на которой полномочий Нильсен явно недостаточно.Так что часть вины за "некомпетентность" Нильсен президент точно должен взять на себя.Кстати, такая же история и с возможным увольнением министра торговли Уилбура Росса. Отвечать за участок, на котором Трамп, как слон в посудной лавке, разгромил все международные торговые отношения, перекраивая рынок, работа явно не приносящая дивидендов.Придётся ли жертвовать министром внутренних дел Райаном Зинке, пока не ясно. Комитет по этике расследует историю с его непомерными расходами из бюджета на личные цели.Трамп в этой ситуации вполне может, как отстоять своего министра, так и разменять его отставку на что-то для себя важное.Армия покинувших Белый дом и администрацию президента США за последние два года скоро станет не только многочисленнее тех, кто в нём остаётся, но и перевесит их по представительности. В списке уже около трёх десятков человек.И очередь, похоже, не уменьшается.