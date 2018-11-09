На днях Ксения Бородина опубликовала видео, на котором ее муж, бизнесмен Курбан Омаров, снял их дочь Тею, рыдающую и просящую отвезти ее в Дубаи. Почему-то не всем этот ролик пришелся по душе.

На днях Ксения Бородина опубликовала видео, на котором ее муж, бизнесмен Курбан Омаров, снял их дочь Тею, рыдающую и просящую отвезти ее в Дубаи. Почему-то не всем этот ролик пришелся по душе.Несмотря на то, что Ксения Бородина опубликовала видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram еще пару дней назад, шумиха вокруг него лишь набирает обороты. Все началось с того, что телеведущая обнародовала ролик с плачущей Теей, подписав его так: "Слезы всех женщин этой осенью, кто очень хотел в Дубаи🙈😱😂"Вряд ли телеведущая предполагала, что последует такая неоднозначная реакция от подписчиков. Пока одни фанаты приходили в умиление от слез и жалоб маленькой Теоны, другие разразились гневными тирадами. В частности, они раскритиковали Ксению и ее супруга Курбана Омарова, что, мол, те довели девочку до такого состояния. Дескать, не подобает родителям так себя вести."Не понимаю папушу который с ухмылкой разговаривает и смотрит на ее слезы а мало того снимает и показывет на всеобщее обозрение... лечитесь родители .. что этим видео вы хотели донести до людей... ?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ребенка до слез доводите", "Как же надо было довести, чтобы она так плакала... Прекрасная мама, что тут скажешь)", "Зачем это выкладывать на всеобщее обозрение?", "Ужас", "Если вокруг тебя большинство в нищете, не стоит выставлять свое богатство напоказ", "Я живу в Австралии и тут полно богатых и очень богатых людей но слава богу нет моды на понты.. фу противно сомтреть "полюбуйтесь на моего избалованного ребенка"..." – высказались негативно настроенные пользователи Сети.Не осталась в стороне даже блогер Лена Миро. По какой-то причине она сделала вывод, что Тею снял не отец. а отчим. "Девочку жалко до слез. Ей плохо. Она живет с мамой, у которой непорядок в половой жизни. Родной папа сбежал, первого отчима, едва девочка привыкла к нему, выгнали ввиду аморалки. Второй – не прижился в семье, а третий, в перерывах между походами по чужим постелям, издевается над ребенком", – высказала мнение Лена Миро на своей страничке в "Живом журнале".