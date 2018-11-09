В
ближайшее время начнется реконструкция исторического футбольного
стадиона Москвич на юго-востоке столицы. По словам главы городского
стройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы на объекте планируется завершить к концу 2020 года.
В
ближайшее время начнется реконструкция исторического футбольного
стадиона "Москвич" на юго-востоке столицы. По словам главы городского
стройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы на объекте планируется завершить к концу 2020 года.
Он
отметил, что проект реконструкции уже готов, в настоящее время
проводятся торги на выбор генерального подрядчика. "По контракту все
работы должны быть завершены до конца 2020 года", – сказал руководитель
стройкомплекса Москвы.
В
ходе обновления арены будет заменено футбольное поле, построена
современная и комфортная трибуна для зрителей с навесом, обустроено
легкоатлетическое ядро, рассказал Хуснуллин.
"Также в здании появятся два разминочных зала, раздевалки для
спортсменов и тренеров, медпункт, кабинет массажа, административные
технические и подсобные помещения", – добавил он.
В
дополнение к этому в подвальном помещении появится тир, отметил глава
столичного стройкомплекса. Прилегающая к стадиону территория будет
облагорожена: там высадят деревья и кустарники.
Историческая
арена станет универсальным спортивным объектом, который будет
приспособлен под многие цели и задачи: тренировки, спортивно-массовые и
физкультурно-оздоровительные мероприятия, футбольные и легкоатлетические
соревнования.
Хуснуллин
подчеркнул, что средства на реконструкцию "Москвича" заложены в
Адресной инвестиционной программе на ближайшие три года, которая была
утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным. Всего за 2019-2021 годы в
Москве будет построено 35 спортивных объектов.
"Среди них – 5 футбольных
полей, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и два бассейна", -
уточнил глава городского стройкомплекса.
Напомним, развитие
спортивной инфраструктуры – важное направление в работе столичных
властей. В настоящее время активно возводятся как спортивные залы
районного уровня, так и целые кластеры.