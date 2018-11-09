В ближайшее время начнется реконструкция исторического футбольного стадиона Москвич на юго-востоке столицы. По словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы на объекте планируется завершить к концу 2020 года.

ближайшее время начнется реконструкция исторического футбольногостадиона "Москвич" на юго-востоке столицы. По словам главы городскогостройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы на объекте планируется завершить к концу 2020 года.Онотметил, что проект реконструкции уже готов, в настоящее времяпроводятся торги на выбор генерального подрядчика. "По контракту всеработы должны быть завершены до конца 2020 года", – сказал руководительстройкомплекса Москвы.ходе обновления арены будет заменено футбольное поле, построенасовременная и комфортная трибуна для зрителей с навесом, обустроенолегкоатлетическое ядро, рассказал Хуснуллин."Также в здании появятся два разминочных зала, раздевалки дляспортсменов и тренеров, медпункт, кабинет массажа, административныетехнические и подсобные помещения", – добавил он.дополнение к этому в подвальном помещении появится тир, отметил главастоличного стройкомплекса. Прилегающая к стадиону территория будетоблагорожена: там высадят деревья и кустарники.Историческаяарена станет универсальным спортивным объектом, который будетприспособлен под многие цели и задачи: тренировки, спортивно-массовые ифизкультурно-оздоровительные мероприятия, футбольные и легкоатлетическиесоревнования.Хуснуллинподчеркнул, что средства на реконструкцию "Москвича" заложены вАдресной инвестиционной программе на ближайшие три года, которая былаутверждена мэром столицы Сергеем Собяниным. Всего за 2019-2021 годы вМоскве будет построено 35 спортивных объектов."Среди них – 5 футбольныхполей, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и два бассейна", -уточнил глава городского стройкомплекса.Напомним, развитиеспортивной инфраструктуры – важное направление в работе столичныхвластей. В настоящее время активно возводятся как спортивные залырайонного уровня, так и целые кластеры.