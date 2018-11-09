Фигуристка произвела фурор. На нее обратили внимание все мужчины. Таких красивых женщин они не пропускают!

Фигуристка произвела фурор. На нее обратили внимание все мужчины. Таких красивых женщин они не пропускают!На ежегодной премии журнала "ОК!" всегда собираются все сливки российской культуры и спорта. В этот раз среди награжденных были Аглая Тарасова, Алина Загитова, Регина Тодоренко и Влад Топалов. А получали они награды из рук не менее знаменитых коллег.Но, пожалуй, самой эффектной гостьей вечера стала прославленная фигуристка Татьяна Навка. Для торжественного вечера она выбрала черное дизайнерское коктейльное платье до колена. А через декольте отчетливо виднелась соблазнительная упругая грудь Татьяны. Хозяин вечера – главный редактор журнала "ОК!" Вадим Верник – обомлел от такой красоты и осыпал фигуристку комплиментами. Ах, этот дамский угодник!...Кокетливая Навка пригласила всех гостей премии на премьеру своего нового ледового шоу "Аленький цветочек". И сделала неожиданное признание: "После Олимпиады (Зимние Игры 2006 года в Турине, на которых Татьяна Навка в паре с Романом Костомаровым получили золотые медали, – Прим. ред.) я думала, что жизнь закончилась, – призналась спортсменка. – Думала, что теперь можно почивать на лаврах и ничего не делать. Но я ошиблась – как оказалось, именно тогда жизнь только начиналась!"Действительно, после Олимпиады Навка на протяжении десяти лет участвовала в телевизионных ледовых шоу, где пара с ее участием всегда оказывалась на одном из первых двух мест либо выходила в финал. А с 2014 года одной из основных сфер деятельности красавицы является ведение праздников, вечеров, торжеств и корпоративов.