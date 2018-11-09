Московский стендап-комик талышского происхождения Идрак Мирзализаде озвучил политический лозунг в эфире программы Вечерний Ургант. На своей странице в Instagram он объяснил значение произнесенной фразы.

Московский стендап-комик талышского происхождения Идрак Мирзализаде озвучил политический лозунг в эфире программы "Вечерний Ургант". На своей странице в Instagram он объяснил значение произнесенной фразы.Стендапер выступил с небольшим юмористическим монологом во время передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале и закончил его словами "Свободу Фахраддину Абосзода! Это ничего не значит...". Оказалось, что все-таки эта шутка имела определенный смысл. Позднее Идрак Мирзалидзе написал на эту тему длинный пост в социальных сетях."К сожалению, это все-таки что-то значит. Обычно я не имею возможности публиковать тут серьезные посты, и мне нужно было что-то сделать, чтобы это смотрелось тут не так резко.Вот причина, по которой я так сказал в эфире...", – так начал свое обращение к подписчикам комик.Он рассказал, что известный политолог и общественный деятель, лидер талышского национального движения Фахраддин Абосзода арестован до марта следующего года. Мужчину обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана, а также в разжигании межнациональной розни. Теперь 62-летнему борцу за права талышей грозит экстрадиция в Азербайджан, "где его ожидает несправедливый суд и возможная расправа со стороны политических противников".Обвиняемому было предоставлено временное убежище на территории России еще в 2011 году, однако спустя три года он получил вид на жительство и с тех пор лишился этого права беженца. Артист требует, чтобы ему восстановили этот статус, потому что возвращение в Азербайджан будет для него равносильно смертному приговору.