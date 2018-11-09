Лера Кудрявцева обнародовала новое фото своей дочери Марии. Однако популярная телеведущая по какой-то причине запретила комментировать трогательный кадр.

Лера Кудрявцева обнародовала новое фото своей дочери Марии. Однако популярная телеведущая по какой-то причине запретила комментировать трогательный кадр.Лера Кудрявцева родила дочь Марию 13 августа. Для ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова девочка стала первенцем. Ведущая и спортсмен счастливы в браке уже более пяти лет. Спортсмен на 14 лет моложе жены, однако это обстоятельство их абсолютно не смущает. Супруги редко выходят в свет вместе, нечасто они и радуют общественность общими фотографиями.Но не в этот раз. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала снимок, на котором запечатлена с Игорем Макаровым. Влюбленные держат на руках маленькую дочь Марию. Популярная телеведущая предпочла вместо подписи к кадру поставить лишь смайлики, изображающие семью из трех человек и мордочку с глазами в виде сердечек.Отметим, что Кудрявцева предпочла скрыть наследницу за двумя сердечками, голубым и розовым. Также телеблондинка по какой-то причине закрыла возможность комментирования фото. Впрочем, для пользователей Сети это не стало препятствием для того, чтобы обсудить трогательный снимок. В частности, комментаторы высказали свои мысли относительно решения Леры скрыть ребенка от посторонних глаз за знаками."Она публичный человек и ведет себя соответственно. Как мама, гордится своим ребенком, а заодно подогревает интерес к себе. Правильно, что личико не показывает", "Лучше бы просто не публиковали", "На что смотреть на сердечки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Она сейчас уже понимает вкус ребенка , поэтому не нарадуется наверное", "Там ***, ничего и не видно!" – высказались интернет-пользователи.Отметим, что с момента появления на свет Марии ходят упорные слухи, что Лера рожала не сама. Дескать, ребенка выносила суррогатная мать. "Мне невероятно противно и больно видеть это все! Я рожала сама. Это было непросто, тяжело. Не хочу вдаваться в подробности", – прокомментировала пересуды Лера Кудрявцева в недавнем интервью.