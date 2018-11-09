Совы подвергаются большему риску заболеть раком,
чем жаворонки. У любителей бодрствовать по ночам онкологические
заболевания встречаются в полтора раза чаще.
"Совы" подвергаются большему риску заболеть раком,
чем "жаворонки". У любителей бодрствовать по ночам онкологические
заболевания встречаются в полтора раза чаще.
У женщин-"жаворонков" рак груди встречается в
полтора раза реже, чем у женщин-"сов". К такому выводы пришли специалисты
из Бристольского университета, исследовав 341 фрагмент ДНК.
Полученные в результате исследования данные ученые сравнили
с информацией о риске развития злокачественных опухолей груди у 400 тысяч пациентов.
Оказалось, что "совы" рискуют заболеть раком груди на 48% больше, чем
"жаворонки".
Причины такой закономерности исследователи до конца не
выяснили. Возможно, это связано со стрессом, который "совы",
работающие с утра, испытывают от частого недосыпания. Также предполагают, что дело
в самих внутренних часах организма и том, как они влияют на уровни гормонов,
иммунную систему и обмен веществ, пишет bioRxiv.
Напомним, недавно американские ученые заявили, что использование мобильных телефонов сопряжено со смертельной опасностью. Радиоволны, используемые в работе 2G– и 3G-телефонов, провоцируют рак сердца и печени.
Опыты на лабораторных крысах проводили исследователи из National Toxicology Program. Они установили, что излучение телефона отрицательно действует на мозг, сердце и печень животного, провоцируя рост злокачественных опухолей.
При этом российские ученые придерживаются другого мнения. Они пришли к выводу, что излучение мобильных телефонов не представляет никакой опасности. Исследования не показали ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний.