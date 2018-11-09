Совы подвергаются большему риску заболеть раком, чем жаворонки. У любителей бодрствовать по ночам онкологические заболевания встречаются в полтора раза чаще.

"Совы" подвергаются большему риску заболеть раком,чем "жаворонки". У любителей бодрствовать по ночам онкологическиезаболевания встречаются в полтора раза чаще.У женщин-"жаворонков" рак груди встречается вполтора раза реже, чем у женщин-"сов". К такому выводы пришли специалистыиз Бристольского университета, исследовав 341 фрагмент ДНК.Полученные в результате исследования данные ученые сравнилис информацией о риске развития злокачественных опухолей груди у 400 тысяч пациентов.Оказалось, что "совы" рискуют заболеть раком груди на 48% больше, чем"жаворонки".Причины такой закономерности исследователи до конца невыяснили. Возможно, это связано со стрессом, который "совы",работающие с утра, испытывают от частого недосыпания. Также предполагают, что делов самих внутренних часах организма и том, как они влияют на уровни гормонов,иммунную систему и обмен веществ, пишет bioRxiv.Напомним, недавно американские ученые заявили, что использование мобильных телефонов сопряжено со смертельной опасностью. Радиоволны, используемые в работе 2G– и 3G-телефонов, провоцируют рак сердца и печени.Опыты на лабораторных крысах проводили исследователи из National Toxicology Program. Они установили, что излучение телефона отрицательно действует на мозг, сердце и печень животного, провоцируя рост злокачественных опухолей.При этом российские ученые придерживаются другого мнения. Они пришли к выводу, что излучение мобильных телефонов не представляет никакой опасности. Исследования не показали ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний.