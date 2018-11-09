Звезда Дома-2 Рита Ларченко не жалеет Алену
Рапунцель. По мнению нынешней возлюбленной Ильи Яббарова, его бывшая подруга
сама выбрала роль жертвы.
Звезда "Дома-2" Рита Ларченко не жалеет Алену
Рапунцель. По мнению нынешней возлюбленной Ильи Яббарова, его бывшая подруга
сама выбрала роль жертвы.
Рита считает себя достойным претендентом на гордое звание
"Человек года" и призовую квартиру. Она ничуть не боится
конкурировать с беременной экс-подругой Яббарова. Алену Рапунцель Рита ни капли
не жалеет.
"Она не такая беззащитная, какой кажется. И я считаю,
что люди вправе делать выбор в жизни. Илья не особо любит идти первым навстречу
– тем более, как он говорит, его вины там нет. Он не изменял ей", -
сказала Ларченко.
Илья Яббаров тем временем об Алене и их общем ребенке не
забывает. Он заявил, что, если выиграет квартиру в конкурсе "Человек года",
то разделит доли между всеми своими детьми. Рапунцель это вполне устраивает.
Ларченко же не считает себя разлучницей. Она вступила в связь с Яббаровым лишь после того, как убедилась: у него
с Аленой действительно все кончено. Хотя у Алены были возможности вернуть
своего мужчину, уверена Рита.
"Ради ребенка можно было вернуть мужчину. Сделать шаг,
наступить на свою гордость и вернуть. Но она не захотела. Поэтому сложно
назвать человека жертвой", – сказала Ларченко в интервью Dom2Life.ru.
Напомним, недавно, во время съемок очередного этапа конкурса "Человек Года", Алена не сумела контролировать свои эмоции и набросилась на бывшего возлюбленного. Эта выходка переросла в грязную потасовку.
Все участники эфира бросились разнимать враждующие стороны. Они делали это аккуратно, чтобы не нанести вред беременной Алене. Илья старался держать себя в руках.