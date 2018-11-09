Звезда Дома-2 Рита Ларченко не жалеет Алену Рапунцель. По мнению нынешней возлюбленной Ильи Яббарова, его бывшая подруга сама выбрала роль жертвы.

Звезда "Дома-2" Рита Ларченко не жалеет АленуРапунцель. По мнению нынешней возлюбленной Ильи Яббарова, его бывшая подругасама выбрала роль жертвы.Рита считает себя достойным претендентом на гордое звание"Человек года" и призовую квартиру. Она ничуть не боитсяконкурировать с беременной экс-подругой Яббарова. Алену Рапунцель Рита ни каплине жалеет."Она не такая беззащитная, какой кажется. И я считаю,что люди вправе делать выбор в жизни. Илья не особо любит идти первым навстречу– тем более, как он говорит, его вины там нет. Он не изменял ей", -сказала Ларченко.Илья Яббаров тем временем об Алене и их общем ребенке незабывает. Он заявил, что, если выиграет квартиру в конкурсе "Человек года",то разделит доли между всеми своими детьми. Рапунцель это вполне устраивает.Ларченко же не считает себя разлучницей. Она вступила в связь с Яббаровым лишь после того, как убедилась: у негос Аленой действительно все кончено. Хотя у Алены были возможности вернутьсвоего мужчину, уверена Рита."Ради ребенка можно было вернуть мужчину. Сделать шаг,наступить на свою гордость и вернуть. Но она не захотела. Поэтому сложноназвать человека жертвой", – сказала Ларченко в интервью Dom2Life.ru.Напомним, недавно, во время съемок очередного этапа конкурса "Человек Года", Алена не сумела контролировать свои эмоции и набросилась на бывшего возлюбленного. Эта выходка переросла в грязную потасовку.Все участники эфира бросились разнимать враждующие стороны. Они делали это аккуратно, чтобы не нанести вред беременной Алене. Илья старался держать себя в руках.