Новая подмосковная квартира Степана Меньщикова будет готова
к концу декабря. Ремонт обойдется шоумену в 1 миллион рублей.
Новая подмосковная квартира Степана Меньщикова будет готова
к концу декабря. Ремонт обойдется шоумену в 1 миллион рублей.
Апартаменты площадью в 45 квадратных метров с большой
лоджией в подмосковной Ивантеевке обошлись шоумену в 2,7 миллионов рублей. Меньщиков
переоборудует ее под свой вкус: он уже закупил стройматериалов на 300 тысяч.
Дизайном интерьера занялись Екатерина Ельшина и Галина
Черная, которые познакомились со Степаном на одном из выступлений его
джаз-бэнда.
"Планируется, что в основу интерьера ляжет американский
классический стиль с элементами бохо и модерна. Из материалов будет преобладать
дерево, а что касается цветовой гаммы – зеленый и бежевый", – рассказала
изданию StarHit
Екатерина.
Ремонтные работы в самом разгаре, а переехать в новое жилье 41-летний
шоумен планирует к концу декабря. По подсчетам Меньщикова, в целом ремонт обойдется
ему в миллион рублей. Приобретением он доволен: по словам Степана, Ивантеевка —
молодой город, где, прежде всего, будет комфортно его детям, а дорога до
столицы займет всего полчаса.
Въедет в новое жилье Меньщиков не один, а с бывшей женой
Евгенией Шамаевой, сыном Ваней и дочерью Варей. Сходиться молодые родители не намерены,
но Степан утверждает, что все предусмотрел. "Зал и кухню обустрою для себя.
Спальня будет принадлежать Евгении. Из лоджии сделаем комнату, в которой смогут
играть дети", – рассказал шоумен.
Меньщиков надеется, что ремонт завершится к Новому году. И
праздник Степан встретит в новой уютной квартире.