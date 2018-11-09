Новая подмосковная квартира Степана Меньщикова будет готова к концу декабря. Ремонт обойдется шоумену в 1 миллион рублей.

Новая подмосковная квартира Степана Меньщикова будет готовак концу декабря. Ремонт обойдется шоумену в 1 миллион рублей.Апартаменты площадью в 45 квадратных метров с большойлоджией в подмосковной Ивантеевке обошлись шоумену в 2,7 миллионов рублей. Меньщиковпереоборудует ее под свой вкус: он уже закупил стройматериалов на 300 тысяч.Дизайном интерьера занялись Екатерина Ельшина и ГалинаЧерная, которые познакомились со Степаном на одном из выступлений егоджаз-бэнда."Планируется, что в основу интерьера ляжет американскийклассический стиль с элементами бохо и модерна. Из материалов будет преобладатьдерево, а что касается цветовой гаммы – зеленый и бежевый", – рассказалаизданию StarHitЕкатерина.Ремонтные работы в самом разгаре, а переехать в новое жилье 41-летнийшоумен планирует к концу декабря. По подсчетам Меньщикова, в целом ремонт обойдетсяему в миллион рублей. Приобретением он доволен: по словам Степана, Ивантеевка —молодой город, где, прежде всего, будет комфортно его детям, а дорога достолицы займет всего полчаса.Въедет в новое жилье Меньщиков не один, а с бывшей женойЕвгенией Шамаевой, сыном Ваней и дочерью Варей. Сходиться молодые родители не намерены,но Степан утверждает, что все предусмотрел. "Зал и кухню обустрою для себя.Спальня будет принадлежать Евгении. Из лоджии сделаем комнату, в которой смогутиграть дети", – рассказал шоумен.Меньщиков надеется, что ремонт завершится к Новому году. Ипраздник Степан встретит в новой уютной квартире.