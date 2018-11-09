Ещё один заместитель Светланы Орловой ушёл с поста. Заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков подал в добровольную отставку.

Ещё один заместитель Светланы Орловой ушёл с поста. Заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков подал в добровольную отставку. Соответствующий указ сегодня подписал глава региона Владимир Сипягин. Михаил Колков был одним из первых соратников Орловой, которые появились в 33-м регионе после ее назначения врио губернатора. Напомним, Колков курировал в администрации области социальную политику, спорт, медицину, образование, культуру, туризм и молодежную политику. При его непосредственном участии были реализованы многочисленные программы: развитие сети ФАПов, ремонт поликлиник и домов культуры.