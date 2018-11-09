Во время минуты молчания фасад главного корпуса попеременно озаряли памятные фотографии сотрудников, навсегда вошедших в историю органов внутренних дел столицы...

На территории Главного управления МВД России по г. Москве прошло мероприятие, посвященное Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, – ежегодная акция «Свеча памяти». Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и участники мероприятия составили надпись из горящих лампад – «Мы помним!».В акции приняли участие сотрудники столичной полиции, ветераны, родственники погибших, семьи сотрудников, получивших увечья при выполнении служебных обязанностей, друзья и коллеги павших.Пять сотен свечей зажгли у фасада легендарного здания Петровка, 38 в память о тех, кто связал свою жизнь с профессией сотрудника органов внутренних дел, тех, кто в опасных и экстремальных ситуациях принял мгновенное решение. Героизм этих людей – подтверждение духовной стойкости. 379 героев увековечены в памяти ныне живущих людей, их имена застыли на мемориальной доске в здании Главного управления. Они прожили достойную жизнь, отдав долг чести и совести. Их жизни не прошли бесследно, герои живы в памяти коллег и граждан. Их именами называют улицы, в их честь возводят мемориалы и устанавливают памятные таблички на зданиях города, о них пишут книги.Под открытым небом состоялась лития – молебен священнослужителя о павших воинах. Во время минуты молчания фасад главного корпуса попеременно озаряли памятные фотографии сотрудников, навсегда вошедших в историю органов внутренних дел столицы.В завершение «Дня памяти» участники акции вместе с начальником Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенантом полиции Олегом Барановым водрузили горящие лампады на платформу, составив символичную надпись «Мы помним!».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве