Злоумышленники вывезли со строительной площадки специальное строительное оборудование стоимостью 2,8 млн рублей и сдали его в металлолом...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хорошево-Мневники задержали двоих приезжих по подозрению в краже со строительной площадки.В полицию поступило сообщение о краже. По словам генерального директора строительной компании, с одного из объектов, принадлежащих указанной организации, неизвестные тайно похитили специальное строительное оборудование. Общий ущерб составил 2,8 млн рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие 43-ти и 45-ти лет. Как выяснилось, злоумышленники ранее работали на данном объекте. Так как охранники их знали, то ничего не заподозрив, пропустили на арендованном транспорте на территорию стройки. Похищенное мужчины вывезли в одну из областей, где сдали на металлолом. Вырученные средства потратили на собственные нужды.По данному факту следствием ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на их причастность к совершению других противоправных деяний.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56