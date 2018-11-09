Яна Рудковская тонко высмеяла всех критиканов ее образа, который она выбрала для недавно прошедшего светского мероприятия. На это ей ответила блогер Лена Миро.

Яна Рудковская тонко высмеяла всех критиканов ее образа, который она выбрала для недавно прошедшего светского мероприятия. На это ей ответила блогер Лена Миро.Лена Миро, известная своим острым языком и жестким стебом, написала очередную статью, которую выложила на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Блогер прошлась по Яне Рудковской.Все началось с того, что на недавно прошедшем светском мероприятии продюсер Димы Билана и Юлианны Карауловой появилась в коротком блестящем серебром платье-толстовке и черных ботфортах. В Сети Яну немедленно раскритиковали за внешний вид, на что им та ответила, не сдержав иронии."Дорогие ,когда Вы из своих "Букенгемских и Вестминестерстких дворцов" , "Версалей" и "Фонтенбло" пишите про нас "колхозниов", "клоунов" и "цыган" очень хочется чтобы Вы , с высоты Вашего диванного "трона" иногда заглядывали на мировые подиумы , так же ,как иногда заглядываем мы – "простые смертные" ))) 🤟🏻🤟🏻🤟🏻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Рудковская в своем аккаунте в Instagram, обращаясь ко всем критиканам.Свой текст Яна сопроводила видеозаписью, на которой запечатлена всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл, вышагивающая по подиуму в точно таком же платье, в котором ранее красовалась Рудковская. "При чем тут Наоми, спросит туповатый читатель? Я тоже не догнала стремительный полет мысли Рудковской, если начистоту. Если супермодель вышагивает в блестящем, это – нормально, но я совершенно не понимаю, каким боком к проходу супермодели примазалась бабка Яна? Если Наоми наденет рогожку или кокошник, она все равно останется суперзвездой. Яне же, в силу ее скромных и совсем не модельных данных и нескромного возраста, нужно тщательнее следить за гардеробом", – высказалась Миро.Далее она назвала неутешительный диагноз Рудковской, которой ей поставили. "Что хорошо Наоми, то Яне – вилы. Не понимать этого, как говорит моя подруга-врач, может лишь человек с алкогольной полинейропатией. Это такое заболевание, когда от пьянки теряется связь с реальностью и атрофируются ягодичные мышцы. По данным осмотра женщины вышеперечисленные симптомы увидит любой желающий: и жопа – вяленькая, и связь с реальностью навсегда утрачена", – заключила блогер.