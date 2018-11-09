Британская королева Елизавета II лично принимала участие в споре о том, какую тиару должна надеть Меган Маркл на свадьбу с принцем Гарри. Об этом рассказал один из анонимных источников, близких к королевской семье.

Британская королева Елизавета II лично принимала участие в споре о том, какую тиару должна надеть Меган Маркл на свадьбу с принцем Гарри. Об этом рассказал один из анонимных источников, близких к королевской семье.Меган очень хотела надеть тиару с изумрудами, и принц Гарри сильно разозлился, когда им сказали, что она не сможет появиться c этим украшением на торжественной церемонии. "Это был настолько серьезный спор, что сама королева захотела лично поговорить с принцем", – сообщил анонимный источник. Королева сказала внуку, что Маркл "не может иметь все, что она захочет". "Она получит тольку ту тиару, которую я выберу для нее сама", – добавила она.Возможно, невеста не смогла надеть свое любимое украшение из-за неизвестного происхождения тиары. Существует версия, что ее могли изготовить в России. Вместо нее Меган надела бриллиантовую диадему, которую для нее выбрала ЕлизаветаII. Известно, что будущая супруга принца Гарри смогла увидеть все возможные варианты украшений на свадьбу, когда посетила Букингемский дворец, передает The Sun.Анонимный источник также рассказал, что отношение Маркл к прислуге беспокоило многих членов королевской семьи. "Елизавета II также напомнила ей о том, что она должна следовать протоколу и всегда думать о том, как нужно вести разговор с прислугой. Меган имеет тяжелый характер. У нее очень высокие требования, потому что она работала на протяжении многих лет в Голливуде. Однако в мире королевской семьи существует другой уровень общения. Кейт Миддлтон, например, всегда следит за тем, как она разговаривает и ведет себя со слугами", – сообщил он.Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая этого года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Среди гостей были звезды мирового масштаба: Дэвид и Виктория Бекхэмы, Джордж Клуни, Идрис Эльба, Серена Уильямс, Элтон Джон и многие другие.