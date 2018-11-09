После того, как Алла Пугачева публично объявила о том, что не сможет выступить на юбилейном шоу Леонида Агутина, потому что заболела, на артистку обрушился град осуждающих отзывов. Многие фанаты сочли, что Примадонна просто стала зазывалой на концерт артиста.

После того, как Алла Пугачева публично объявила о том, что не сможет выступить на юбилейном шоу Леонида Агутина, потому что заболела, на артистку обрушился град осуждающих отзывов. Многие фанаты сочли, что Примадонна просто стала зазывалой на концерт артиста.10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" состоится юбилейный концерт Леонида Агутина, посвященный его 50-летию. На сцене песни именинника должен исполнить целый сонм отечественных звезд: Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Анжелика Варум, участники проекта "Голос".Первой в афише значилась Алла Пугачева. Собственно, ради нее многие зрители и купили билеты. Однако накануне, 8 ноября, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Примадонна сообщила о том, что не сможет выступить на шоу. "Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – обратилась к Леониду Агутину Алла Пугачева.Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на признание Примадонны. Они осыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления и поддержки. Но нашлись и те пользователи Сети, кто уличил артистку в обмане. Дескать, Пугачева была только ширмой для концерта Агутина, чтобы распродать все билеты. Другие сочли, что Примадонна просто решила "слиться" в последний момент."Сейчас есть такие лекарства, которые поднимут за пару часов, что уж говорить про несколько дней. Признайтесь честно, что Ваша хваленая новая песня – фуфло и Вы не хотите позориться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Классический слив", "Заболела.. ну ну.. не позорьтесь!", "все, что говорит Алла, нужно делить пополам, а то и на трое.)", "О как жаль! Идем на концерт, так мечтали увидеть.. ", "Блин а я так переживал, что не попаду на концерт. Ведь Вы очень редко нас балуете своим выступлением", – высказались пользователи Сети.Кто-то в комментариях предположил, что если Алла и больна, то явно преувеличила свою хворь. Косвенно эту версию подтвердил и ее молодой муж Максим Галкин. Шоумен находится на гастролях на другом континенте и на вопросы о состоянии супруги ответил так: "У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо".При этом Галкин прокомментировал слова Пугачевой крайне смутно. "Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала", – заявил он.