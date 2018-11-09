Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 25 квадратных метров

Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 25 квадратных метровПрошлой ночью в Муромском районе произошел пожар. Сообщение о возгорании дачного дома в деревне Игнатьево поступило на пульт диспетчера МЧС в 2:03 9 ноября.На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Первые спасатели прибыли через 11 минут. Ликвидировать открытый огонь удалось за 10 минут. Полностью дом потушили через час.Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 25 квадратных метров. Никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 8 человек и 3 единицы техники.