На эти цели выделили более 7 миллионов рублей

На эти цели выделили более 7 миллионов рублейС начала этого года 9222 новорожденных региона прошли неонатальный генетический скрининг. Он необходим для раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний.Массовое обследование малышей позволяет не только выявить заболевание на раннем этапе, но и своевременно начать лечение, а также остановить развитие тяжелых патологии. Неонатальный скрининг проводят на 5 заболеваний: врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, фенилкетонурию, муковисцидоз и галактоземию.Среди всех обследованных детей выявлено шесть случаев заболеваний – 2 случая гипотиреоза, 2 случая адреногенитального синдрома и еще двум малышам диагностировали фенилкетонурии и муковисцидоза.Генетические исследования проводят бесплатно за счет средств регионального бюджета. На эти цели выделили более 7 миллионов рублей.