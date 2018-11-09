Наполнение муниципальных бюджетов, кадровые проблемы и разграничение полномочий разных уровней власти. Сегодня во Владимире в рамках всероссийской научно-практической конференции Местное самоуправление перед лицом современных вызовов представители районов и сельских поселений, депутаты и столичные эксперты обсудили, что же мешает властям на местах развивать экономику, строительство и повышать уровень жизни населения.

Наполнение муниципальных бюджетов, кадровые проблемы и разграничение полномочий разных уровней власти. Сегодня во Владимире в рамках всероссийской научно-практической конференции "Местное самоуправление перед лицом современных вызовов" представители районов и сельских поселений, депутаты и столичные эксперты обсудили, что же мешает властям на местах развивать экономику, строительство и повышать уровень жизни населения. Дискуссионные площадки работали на базе Владимирского филиала РАНХиГС. Среди основных проблем развития муниципалитетов была названа финансовая обеспеченность городских и сельских бюджетов. Большая зависимость многих муниципалитетов от федеральных и областных денег не дает своевременно решать проблемы людей на местах. Участники конференции намерены вынести этот вопрос на правительственный уровень и добиваться увеличения доли налоговых поступлений в городские и районные бюджеты.Вячеслав Картухин, заместитель председателя ЗакСобрания области, ди⁠ректор Владимирского филиала РАНХиГС: "Здесь, конечно, есть моменты, которые надо отстаивать. Это чтобы больше налогов оставалось на местном уровне. В наших городах, районах. Финансовая составляющая является ключевой. Потому что основной круг вопросов, которые касаются жизни жителей наших регионов, они, в первую очередь, решаются местным самоуправлением. Конечно, это первый вопрос, который надо решать, обсуждать. И, я думаю, что это вопрос, который надо отстаивать на федеральном уровне в первую очередь, потому что это связано с системой налогообложения. Мы понимаем, что на сегодняшний день кадров не всегда хватает на различные должности".Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Местное самоуправление и те полномочия, которыми наделены сейчас муниципалитеты. В том числе и бюджетная сфера, она должна проходить снизу. В том числе и формирование бюджета должно происходить, как уже во многих государствах происходит, не сверху вниз, а снизу вверх. Может, этот опыт мы донесем до высшего руководства страны. Может, услышат некоторые посылы отсюда. Это же все делается для наших граждан, которые живут в городах и малых деревнях. И тогда поменяется что-то в лучшую сторону".Особое внимание, по мнению экспертов в области государственного устройства, нужно уделить нынешней системе разграничения полномочий разных уровней власти. Сейчас регионы вправе самостоятельно решать, какими вопросами городские и районные администрации должны заниматься, а какими нет. И это часто негативно влияет на развитие территорий. В качестве примера привели как раз город Владимир. Почти год назад по инициативе бывшего губернатора Светланы Орловой мэрию лишили возможности утверждать градостроительные документы. В результате Владимир теряет часть налоговых доходов и не может без оглядки на Белый дом определять дальнейшее развитие областного центра. Вопрос возвращения администрации градостроительных полномочий уже обсуждается в Законодательном Собрании, и в мэрии очень рассчитывают на его положительное решение.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Сейчас как раз обсуждается в рабочей группе в Законодательном Собрании. Я думаю, все депутаты у нас очень грамотные люди, они примут... То решение, которое они примут, будет правильным. Я считаю, что все должно быть на земле. Сам интерес и сбора налогов, он здесь должен быть. А область обязана просто контролировать. И, если есть нарушения, вмешиваться в этот процесс".Эмиль Маркварт, профессор Высшей школы государственного управления РАНХиГС: "Когда мы говорим о вопросах территориального планирования, градорегулирования, градостроительства с застройкой территории. Это исконные вопросы местного самоуправления. Кому, как не городу, определять, каким будет его лицо? Я считаю, что действия субъекта Федерации, который изымает такие исконные вопросы местного значения, не способствуют развитию территории. Более того, часто они еще и способствуют конфликтам. Жители очень часто недовольны позицией региональных властей в части решения вопросов благоустройства".