Кейт Миддлтон снова удалось удивить своих поклонников – на сей раз неприятно. Герцогиня Кэмбриджская появилась на публике с супругом в элегантном наряде, обнажившем дряблые руки.

Кейт Миддлтон снова удалось удивить своих поклонников – насей раз неприятно. Герцогиня Кэмбриджская появилась на публике с супругом вэлегантном наряде, обнажившем дряблые руки.Герцог и герцогиня Кэмбриджские посетили ежегодную церемониюнаграждения Тusk Conservation Awards. Мероприятие прошло в лондонскомБанкетинг-хаус. Принц Уильям был в традиционном черном смокинге, его супруга -в длинном платье цвета морской волны с кружевными вставками. Светская хрониканазвала пару главными звездами вечера.Напомним, что Кейт Миддлтон весной прошлого года в третийраз стала мамой – родился сын Луи. Герцогине и тогда удалось поразить публику:она появилась на людях всего через семь часов после родов и при этом отличновыглядела.Однако на этом Кейт не остановилась – герцогиня решиласбросить лишний вес. Супруга принца Уильяма до сих пор придерживается довольнострогой диеты. Миддлтон ради стройной фигуры отказалась от всей вредной пищи, пьетовощные смузи, ест много овощей и ягод, пишет Teleprogramma.pro.Кроме тогог, герцогиня Кэмбриджская каждый день занимаетсяспортом. Она выполняет различные комплексы упражнений и вместе со старшимидетьми посещает бассейн.Как писали Дни.Ру, ранее в Сети появился секретный снимок третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Наблюдательные поклонники увидели принца Луи, когда герцог и герцогиня с малышом покидали вертолет.У герцога и герцогини Кембриджских есть еще двое старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Известно, что родители стараются держать наследников в тени и избегают публичности. На этом настояла королева Елизавета II, которая считает, что малыши должны наслаждаться детством как можно дольше.