Кейт Миддлтон снова удалось удивить своих поклонников – на
сей раз неприятно. Герцогиня Кэмбриджская появилась на публике с супругом в
элегантном наряде, обнажившем дряблые руки.
Кейт Миддлтон снова удалось удивить своих поклонников – на
сей раз неприятно. Герцогиня Кэмбриджская появилась на публике с супругом в
элегантном наряде, обнажившем дряблые руки.
Герцог и герцогиня Кэмбриджские посетили ежегодную церемонию
награждения Тusk Conservation Awards. Мероприятие прошло в лондонском
Банкетинг-хаус. Принц Уильям был в традиционном черном смокинге, его супруга -
в длинном платье цвета морской волны с кружевными вставками. Светская хроника
назвала пару главными звездами вечера.
Напомним, что Кейт Миддлтон весной прошлого года в третий
раз стала мамой – родился сын Луи. Герцогине и тогда удалось поразить публику:
она появилась на людях всего через семь часов после родов и при этом отлично
выглядела.
Однако на этом Кейт не остановилась – герцогиня решила
сбросить лишний вес. Супруга принца Уильяма до сих пор придерживается довольно
строгой диеты. Миддлтон ради стройной фигуры отказалась от всей вредной пищи, пьет
овощные смузи, ест много овощей и ягод, пишет Teleprogramma.pro.
Кроме тогог, герцогиня Кэмбриджская каждый день занимается
спортом. Она выполняет различные комплексы упражнений и вместе со старшими
детьми посещает бассейн.
Как писали Дни.Ру, ранее в Сети появился секретный снимок третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Наблюдательные поклонники увидели принца Луи, когда герцог и герцогиня с малышом покидали вертолет.
У герцога и герцогини Кембриджских есть еще двое старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Известно, что родители стараются держать наследников в тени и избегают публичности. На этом настояла королева Елизавета II, которая считает, что малыши должны наслаждаться детством как можно дольше.