В первую же неделю после похорон мужа Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина начала выходить в свет – уже дважды побывала на спектаклях в театре, а теперь собирается съездить отдохнуть. Художник Никас Сафронов удивлен подобному трауру

В первую же неделю после похорон мужа Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина начала выходить в свет – уже дважды побывала на спектаклях в театре, а теперь собирается съездить отдохнуть. Художник Никас Сафронов удивлен подобному "трауру""Существуют некие нормы приличия, которые нужно соблюдать во время траура, – говорит самый известный художник России. – Да, мы не можем осуждать Людмилу Поргину за то, что она хочет жить дальше, хочет отвлечься от трагедии. Но вот для того, чтобы сохранить ауру хорошей супруги, которая жила с большим актером, любила его и боготворила, Людмиле Андреевне, наверное, нужно было провести некоторое время в трауре – ведь не зря возникли 9 дней, 40 дней…"Сафронов полагает, что Поргиной как минимум не следовало афишировать свои развлекательные походы в театр и грядущий отпуск. Хотя он и не исключает, что за годы тяжелой болезни Николая Петровича она успела подготовиться к его смерти и, возможно, потому кончина великого актера не стала для нее такой уж большой трагедией.При этом сама Поргина объяснила: "Коля очень просил не оплакивать его. Нам тоже тяжело, но он строго запретил рыдать на похоронах".А живописец не исключает того, что вдова великого артиста снова выйдет замуж. "На волне ее сегодняшней известности рядом с ней появится какой-то человек, который погонится за ее именем ради собственного пиара – вроде Прохора Шаляпина, – цитирует Сафронова портал . – Хотя полагаю, Людмиле Андреевне больше бы подошел какой-нибудь отставной офицер, который служил в морфлоте, плавал по морям и океанам, и теперь ему нужно найти свой берег, пристать к тихой гавани, остепениться и жить спокойной человеческой жизнью. Но, боюсь, что она слишком привыкла к всеобщему вниманию и звездному обществу. Поэтому мы скорее увидим ее рядом с охотником за громким рекламным романом, нежели со степенным солидным мужчиной".Напомним, что Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день...