С момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошло почти девять месяцев. С тех пор от бывшего сотрудника ГРУ нет ни одной весточки. В отличие от дочери, обращение которой британцы продемонстрировали в конце мая, отец собственной персоной появляться не спешит. Люди теряются в догадках: куда делся бывший разведчик? Некоторые пользователи Сети строят зловещие предположения, заявляя, что Скрипаля уже нет в живых.
С момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошло почти девять месяцев. С тех пор от бывшего сотрудника ГРУ нет ни одной весточки. В отличие от дочери, обращение которой британцы продемонстрировали в конце мая, отец собственной персоной появляться не спешит. Люди теряются в догадках: куда делся бывший разведчик? Некоторые пользователи Сети строят зловещие предположения, заявляя, что Скрипаля уже нет в живых.
Неладное проницательные пользователи заподозрили уже давно. Ведь если Скрипаль
жив и идет на поправку, то почему бы, к примеру, не показать его по
телевидению, не записать ролик или, ну худой конец, сделать одну-две
фотографии? Что-то здесь не так, подозревают комментаторы в социальных
сетях.
"Я на истину не претендую. Но думается, что британцы Скрипаля-отца все-таки добили. Живым свидетелем он им не нужен", – полагает пользователь Twitter
Константин Симонов. Смерть бывшего сотрудника ГРУ была ужасной,
предполагает он. "Ликвидировать могли полонием-201 (как Литвиненко), а
может просто накинули удавку на шею (Березовский). Жуть", – утверждает
блогер.
В самом плохом сценарии, кажется, не сомневаются даже родственники Сергея Скрипаля. "Моего дяди, скорее всего, уже нет в живых", – цитировала ранее газета "Известия" племянницу бывшего сотрудника ГРУ Викторию Скрипаль.
Женщина резонно заметила, что,
когда созванивалась с Юлией, у той была возможность передать трубку
отцу. "Но ни одного слова мы от него так и не услышали. Боюсь, что уже
никогда не услышим", – с горечью предполагает Скрипаль.
Если
это так, то заявления дочери бывшего сотрудника ГРУ о его судьбе
окажутся беззастенчивой ложью. Юлия, напомним, утверждала, что отец жив и
здоров на поправку.
Впрочем,
возможно, что он действительно шел на поправку, но в какой-то момент
запутавшаяся в своих политических игрищах британская политическая
верхушка решила, что живым от него гораздо больше вреда, чем пользы.
Мало
ли что можно ожидать от человека, который, хоть и живет в Британии и
сотрудничал ранее с разведками западных стран, поддерживает
присоединение Крыма, одобряет российскую политику в отношении Украины и
даже, страшно сказать, смотрит Первый канал! Именно таким предстает
Сергей Скрипаль в материале влиятельной британской газеты The Guardian. Интервью с бывшим сотрудником ГРУ корреспондент издания сделал за год до событий в Солсбери.
Напомним, Сергей Скрипаль
и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в
городке Солсбери недалеко от Лондона. Британские власти предположили,
что это была нервно-паралитическая субстанция "Новичок" и заявили о причастности России к произошедшему. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.