С момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошло почти девять месяцев. С тех пор от бывшего сотрудника ГРУ нет ни одной весточки. В отличие от дочери, обращение которой британцы продемонстрировали в конце мая, отец собственной персоной появляться не спешит. Люди теряются в догадках: куда делся бывший разведчик? Некоторые пользователи Сети строят зловещие предположения, заявляя, что Скрипаля уже нет в живых.

С момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошло почти девять месяцев. С тех пор от бывшего сотрудника ГРУ нет ни одной весточки. В отличие от дочери, обращение которой британцы продемонстрировали в конце мая, отец собственной персоной появляться не спешит. Люди теряются в догадках: куда делся бывший разведчик? Некоторые пользователи Сети строят зловещие предположения, заявляя, что Скрипаля уже нет в живых.Неладное проницательные пользователи заподозрили уже давно. Ведь если Скрипальжив и идет на поправку, то почему бы, к примеру, не показать его потелевидению, не записать ролик или, ну худой конец, сделать одну-двефотографии? Что-то здесь не так, подозревают комментаторы в социальныхсетях."Я на истину не претендую. Но думается, что британцы Скрипаля-отца все-таки добили. Живым свидетелем он им не нужен", – полагает пользователь TwitterКонстантин Симонов. Смерть бывшего сотрудника ГРУ была ужасной,предполагает он. "Ликвидировать могли полонием-201 (как Литвиненко), аможет просто накинули удавку на шею (Березовский). Жуть", – утверждаетблогер.В самом плохом сценарии, кажется, не сомневаются даже родственники Сергея Скрипаля. "Моего дяди, скорее всего, уже нет в живых", – цитировала ранее газета "Известия" племянницу бывшего сотрудника ГРУ Викторию Скрипаль.Женщина резонно заметила, что,когда созванивалась с Юлией, у той была возможность передать трубкуотцу. "Но ни одного слова мы от него так и не услышали. Боюсь, что уженикогда не услышим", – с горечью предполагает Скрипаль.Еслиэто так, то заявления дочери бывшего сотрудника ГРУ о его судьбеокажутся беззастенчивой ложью. Юлия, напомним, утверждала, что отец жив издоров на поправку.Впрочем,возможно, что он действительно шел на поправку, но в какой-то моментзапутавшаяся в своих политических игрищах британская политическаяверхушка решила, что живым от него гораздо больше вреда, чем пользы.Малоли что можно ожидать от человека, который, хоть и живет в Британии исотрудничал ранее с разведками западных стран, поддерживаетприсоединение Крыма, одобряет российскую политику в отношении Украины идаже, страшно сказать, смотрит Первый канал! Именно таким предстаетСергей Скрипаль в материале влиятельной британской газеты The Guardian. Интервью с бывшим сотрудником ГРУ корреспондент издания сделал за год до событий в Солсбери.Напомним, Сергей Скрипальи его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта вгородке Солсбери недалеко от Лондона. Британские власти предположили,что это была нервно-паралитическая субстанция "Новичок" и заявили о причастности России к произошедшему. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.