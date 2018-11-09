Попавший в громкий скандал из-за своих русофобских высказываний на Украине актер Михаил Ефремов нашел неожиданную поддержку у своих коллег и депутатов Госдумы. Лишать его звания заслуженного артиста за слова, считают они, было бы неправильно.

Попавший в громкий скандал из-за своих русофобских высказываний на Украине актер Михаил Ефремов нашел неожиданную поддержку у своих коллег и депутатов Госдумы. Лишать его звания заслуженного артиста за слова, считают они, было бы неправильно.После того, как в разговоре с "" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста за его скандальные высказывания о России, в обществе разгорелась жаркая дискуссия. Многие россияне поддержали эту инициативу. Некоторые предложили и вовсе лишить артиста гражданства, чтобы он мог с чистой совестью переехать на Украину. Однако нашел он и неожиданную поддержку.Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко напомнил, что Михаил Ефремов был удостоен звания заслуженного артиста за свой талант, а не высказывания. Поэтому и лишать актера регалий за слова было бы неправильно. Депутат подчеркнул, что с самим заявлением артиста в эфире украинской радиостанции он категорически не согласен. "И не только я, а что называется большинство нашего народа – это другое дело", – цитирует РИА Новости Владимира Бортко.На сторону Михаила Ефремова встал и его коллега Михаил Пореченков, который уже давно оказался в черном списке Украины за свою патриотическую позицию. "Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи. Мне кажется, что это неправильно", – цитирует его . "Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется", – добавил он.Отметим, сам Михаил Ефремов к перспективе лишения звания заслуженного артиста отнесся спокойно. "Меня это не интересует. По барабану. До свидания", – дал он лаконичный комментарий РИА ФАН.Напомним, гастрольный тур Михаила Ефремова, который вместе с поэтом Андреем Орловым, известным как Орлуша, отправился радовать украинцев стихами и сценками об ужасах СССР и России, с самого начала приобрел скандальный оттенок. Еще больше вопросов к артисту появилось после его интервью украинскому радио "Новое время".Ефремов рассказал украинским собеседникам, что "коммунистический морок" в России закончился. Впрочем, лучше от этого, по его словам, не стало, ведь появился другой – имперский. "Фантомные боли", – диагностировал актер. Эти слова вкупе с концертной программой, которой он потчует зрителей на Украине, создали ощущение, будто артист отправился за границу, чтобы поливать грязью Родину.