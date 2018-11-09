Скандалы, интриги и громкие заявления звезд порадовали любителей горяченького. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 ноября 2018 года.

Скандалы, интриги и громкие заявления звезд порадовали любителей "горяченького". "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 ноября 2018 года.Кейт Миддлтон снова удалось удивить своих поклонников – на сей раз неприятно. Герцогиня Кэмбриджская появилась на публике с супругом в элегантном наряде, обнажившем дряблые руки.Герцог и герцогиня Кэмбриджские посетили ежегодную церемонию награждения Тusk Conservation Awards. Мероприятие прошло в лондонском Банкетинг-хаус. Принц Уильям был в традиционном черном смокинге, его супруга – в длинном платье цвета морской волны с кружевными вставками. Наряд неудачно подчеркнул руки герцогини.В первую же неделю после похорон мужа Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина начала выходить в свет – уже дважды побывала в театре, а теперь собирается съездить отдохнуть. Художник Никас Сафронов удивлен подобному "трауру".Живописец не исключает, что вдова великого артиста снова выйдет замуж. "На волне ее сегодняшней известности рядом с ней появится какой-то человек, который погонится за ее именем ради собственного пиара", – уверен Никас. Читайте о жизни Людмилы Поргиной, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".Лера Кудрявцева обнародовала новое фото своей дочери Марии. Однако популярная телеведущая по какой-то причине запретила комментировать трогательный кадр.Кудрявцева родила дочь Марию 13 августа. Для ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова, девочка стала первенцем. Ведущая и спортсмен счастливы в браке уже более пяти лет. Подробнее об этом можно узнать на сайте "Дни.ру" наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.В столичном суде прошло очередное заседание по делу о разглашении тайны частной жизни Армена Джигарханяна, ответчиком в котором выступает его бывшая жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. И снова легендарный актер не появился на судебном участке, а экс-супруга артиста предположила, что он вообще не в курсе всей этой истории."Это какой-то нонсенс, когда человек вроде работает, вроде он есть, а на самом деле его нет", – отметила Цымбалюк-Романовская. Подробнее о произошедшем читайте в новостях шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".Противостояние Карины Мишулиной и предполагаемого сына актера Спартака Мишулина Тимура Еремеева продолжается. В ответ на заявление Тимура оставить его в покое, которое он озвучил публично, обращаясь к Карине, та записала ролик, который многие посчитали издевательским.Почти год длятся разборки между Кариной Мишулиной и Тимуром Еремеевым, который сообщил, что является незаконнорожденным сыном легендарного актера Спартака Мишулина. Несмотря на множество экспертиз и судебных решений, подтвердивших слова Тимура, Карина упорно не хочет признавать родство и, желая очистить честь отца, намерена продолжать борьбу. На прицеле у нее ЕСПЧ и даже Следком.ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 8 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В И СПЕЦИАЛЬНЫХ .