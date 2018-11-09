10 ноября сотрудники органов внутренних дел России отмечают профессиональный праздник.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!На протяжении всей истории нашей страны не было более почетной обязанности, чем защищать Родину.Сотрудники органов внутренних дел – это люди, которые призваны оберегать жизнь, здоровье, законные права граждан, стоять на страже интересов общества и государства.В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых свершений на благо Отечества!Начальник УМВД России по Владимирской областигенерал-майор полицииВ.П. Кукушкин